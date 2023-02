Nestabilnost v Pekingu bi bila znamenje za preplah

V nadaljevanju preberite:

Neznani leteči predmet v obliki balona leti tudi nad Kitajsko. Ribiče v morju pred pristaniškim mestom Qingdao so predstavniki območne oblasti v nedeljo opozorili, da bodo balon sestrelili, oni pa naj bodo pozorni in previdni. Če bi ostanki razpadlega balona padli v vodo blizu njihovih ladij, so jim naročili, naj jih fotografirajo in tako pomagajo zbirati podatke. Če bi razmere dopuščale, pa naj pomagajo zbirati vse, kar bi lahko pomagalo odkriti identiteto in lastnika tega predmeta.