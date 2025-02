Lektorati so pravi ambasadorji slovenske kulture

V »največjem slovenskem mestu­ zunaj Slovenije« Clevelandu v Ohiu je okrog 80.000 naših rojakov, ocenjujejo, da je v vseh ZDA do 300.000 ljudi slovenskega rodu. Vsi si zaslužijo spoštovanje, naj govorijo slovensko ali ne, nihče ne bi smel podcenjevati težav z ohranjanjem slovenščine zunaj meja matične domovine. O ljudeh, ki slovensko identiteto nosijo v srcu, lahko veliko pove Luka Zibelnik, učitelj slovenščine v tujini. Tako se je skromno opisal vodja slovenskega lektorata pri Clevelandski državni univerzi, ena od duš številnih projektov za ohranitev in oživitev slovenščine v Clevelandu in ZDA.

Kako je s slovenščino v Clevelandu, Ohiu in celotnih ZDA?

Kaj je z Ameriko in jeziki, ne samo s slovenščino? V zapleteni zgodovini priseljevanja v ZDA je bilo več valov v različnih političnih časih in temu je sledil tudi jezik. Prva generacija vsakega vala še govori skoraj izključno slovensko, ravno tako njihovi otroci, pri tretji generaciji pa jezikovna zmožnost vedno upade. Zavedati se moramo, da so ZDA kljub temu, da v ustavi nimajo zapisanega uradnega jezika, zelo okorele pri uporabi drugih jezikov v katerikoli etniji. Slovenci in Slovani nasploh so bili zaradi naglasa v širši družbi pogosto zaničevani. Klicali so jih Polacks, zato so se zelo hitro začeli pogovarjati v angleščini, tudi med seboj. Kanada in Argentina, kjer so prav tako ogromne izseljenske skupnosti, nista imeli toliko tega, ZDA pa.

Druga stvar je, da v Clevelandu ni bilo večjega slovenskega priseljevanja od sedemdesetih let, zato je učenje jezika med slovenskimi člani predvsem volja posameznikov. Zdaj so že iz šeste generacije in nekateri iščejo svoje korenine. Vse pa ni tako grozno, jezik še vedno obstaja. Nada Šabec je o tem napisala odlično knjigo Half pa pu, v prevodu Pol in pol, ki kaže, kako angleške besede dobivajo slovenske končnice, spole in tako naprej. Tudi pri tistih, ki ne govorijo stoodstotno slovensko, se ohranja pri pripovedovanju o hrani, praznikih in dogodkih. Rekel bi, da 4000 ali 5000 Slovencev še dobro govori in razume slovensko. Hitro pa se zatečejo k angleščini, če je v družbi nekdo, ki ne razume več ali slabše govori slovensko.

Ko smo že pri Slovanih: države nekdanje Jugoslavije imajo v ZDA veliko srečo v nesreči vsaj pri ohranjanju jezika, da je bil konec devetdesetih let in na prelomu tisočletja še en val beguncev, priseljencev, ki so odlično govorili materni jezik in so okrepili staro skupnost. Pri nas na srečo tega ni bilo, zato pa ni bilo novih govorcev, novih učiteljev, novih staršev.

Luka Zibelnik, vodja slovenskega lektorata na univerzi v Clevelandu. Foto osebni arhiv

V zadnjem času v ZDA prihajajo številni mladi slovenski znanstveniki, intelektualci in drugi.

Njihove destinacije so New York, Kalifornija, Washington, ne pa Cleveland. Ta si zelo prizadeva, predvsem z organizacijo Global Cleveland, da imigracija ne bi izginila, za ljudi, ki pridejo iz Slovenije, pa to mesto običajno ni prva postojanka. A ne slikajva temne plati, še posebej, ker si v Sloveniji tukajšnje Slovence pogosto predstavljajo, kot da so malo zaostali – tega ni. O tem priča tudi dober obisk otrok v sobotnih šolah obeh clevelandskih slovenskih cerkva, kjer se naučijo osnov slovenskega jezika. Ta obisk se v zadnjih letih veča. Mladi pošiljajo otroke v sobotno šolo, četudi sami ne govorijo več jezika.

Je to trend v Ameriki v času kriz, so ljudje iskali nadomestne identitete? So prej bolj hoteli biti Američani?

Ni res, da so prišli in postali Američani, vsaj prva generacija se ni počutila Američane. V Ameriko so prve generacije vedno prihajale zaradi dela, te se sploh niso učile jezika. Še do sedemdesetih, osemdesetih let se je na St. Clairu, tej največji 'slovenski aveniji' v Clevelandu, govorilo izključno slovensko, tudi v bankah, na pošti, pri odvetnikih. Niti približno ne drži, da so naši rojaki kar takoj znali angleško. Toda ameriška družba jih je zelo hitro označila za manjvredne.

Zdaj se otroci tam učijo osnov jezika, redno nastopajo, recitirajo, pojejo v slovenščini. Na Clevelandski državni univerzi poučujem redne in izredne študente, ki se hočejo učiti slovenskega jezika, in za zdaj – bomo videli, kako bo v prihodnosti – je zelo uspešno. Rednih in izrednih začetnikov vpišem vsako leto od 40 do 50, nekateri ostanejo, drugi vidijo, da je učenje jezika nekaj povsem drugega, kot so si predstavljali. Kvote najmanj dvajsetih študentov na razred so prinesle zaprt­je številnih lektoratov in celo diplomskih študijev, recimo na naši univerzi se govori, da španščina ta semester ne bo imela diplomskega študija – španščina, ki je v ZDA tako rekoč drugi jezik! Mi se držimo. Slovenski lektorati imamo srečo, da imamo v Ljubljani Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete. Nastopamo kot skupina in imamo s tem prednost pred drugimi, ki niso tako dobro organizirani. Kaj bo v prihodnosti, bo odločil družbeni duh posamezne države. V sedanji Ameriki bolj ali manj velja, da jeziki niso ravno pozitivna stvar. Zanimanje pa je.

Kdo so vaši študentje?

V rednih razredih se učijo predvsem Američani, ki nimajo slovenskih korenin, med njimi so še vedno tudi Slovenci, a so predvsem Američani. V ameriški kulturi gredo študentje od staršev. Mogoče je včasih veljalo, da si imel cele razrede clevelandskih študentov, zdaj pa ne več. V izredne, torej spletne razrede, ki sem jih odprl, se vpiše večina slovenskih Američanov. Niso samo iz Ohia, so iz vse slovenske skupnosti v ZDA in celo ne le od tod. Clevelandska državna univerza mi je šla na roko, da smo lahko odprli razrede za ves svet. Na lektoratih ne učimo le jezika, s številnimi drugimi dogodki širimo znanje o moderni Sloveniji, o slovenski kulturi. Pravijo, da smo pravi ambasadorji slovenske kulture. Moraš biti takšen, da se ti poleg tega ljubi ukvarjati še z množico literarnih dogodkov, gostovanj profesorjev, avtorjev, glasbenikov.

Prvi direktorij Slovenskega narodnega doma v Clevelandu je imel tudi ženski članici. Foto: Barbara Kramžar

Kako to doživljajo clevelandski Slovenci, ki so prej poznali predvsem Slovenijo babic in prababic?

Nekateri z odprtimi rokami, drugi nekoliko manj. Moramo razumeti tudi idilično zeleno Slovenijo s pastirji, ki jo imajo nekateri v očeh, tudi naši oglasi v tujini so vedno z glinenimi lonci, divjimi konji, ki tekajo naokrog. Hočemo pokazati, da je Slovenija moderna,­ hkrati pa ne moremo samo trobiti, da Slovenija ni tisto, kar si predstavljajo. Tako bi odrinili množico ljudi.

Tudi različne identitete najbrž kažejo, kako živa je v resnici tukajšnja slovenska skupnost, ne glede na to, ali govorijo slovensko ali ne.

Pravkar smo imeli kulturni dan, ki ga je pripravila generalna konzulka Suzana Češarek – veliko srečo imamo, da imamo v Clevelandu generalni konzulat –, na katerem smo predstavili štiri pesnike in pesnice slovensko-ameriškega rodu. Predstavil sem Rose Mary Prosen, ki ni pisala v slovenščini, a je pisala o tem, kako se počuti kot Slovenka. Ali je to kaj manj slovenska poezija? Bob Hopkins, ki je bil več kot trideset let predsednik Slovenskega narodnega doma, govori otroško slovenščino, ampak počuti se bolj Slovenca kot marsikateri Slovenec. Zdaj Slovenski narodni dom v Clevelandu vodi Brad Nosan, mlad fant, fantastičen, ki ne govori slovensko, a se počuti bolj Slovenca kot mnogi drugi. Prav tako njegov brat Greg, direktor Slovenskega muzeja in arhiva. Prav ta teden smo tam postavljali razstavo Slovenskega etnografskega muzeja o nesnovni dediščini, ki je bila sprejeta v Unesco. Kaj bom jaz temu človeku rekel, da ni Slovenec?

Kurenti na clevelandskih ulicah. Foto: Barbara Kramžar

Na St. Clairu razen Slovenskega narodnega doma ni več veliko Slovencev, avenija je videti precej žalostno, kam so šli Slovenci?

Ameriška zgodovina je tudi preseljevanje celih sosesk. Spomnim se pripovedovanja Slovenke o šestih stanovanjih v stavbi z enim sami straniščem, ko so dobili denar, so se preselili. Slovenci so zagotovo šli na boljše. St. Clair je samo ena od teh skupnosti, največja, slovenske so bile še v Collinwoodu, v Euclidu, zdaj sta bolj slovenska Kirkland in Willoughby. Teh malih balončkov slovenskih skupnosti je bilo veliko, Slovenci pa so večinoma odšli vzhodno od Clevelanda, v bolj zaželena predmestja, ki so bila manj poseljena in so lahko postavljali večje hiše. Skoraj brez izjeme so se preselili na bolje, ampak so se razpršili, niso bili več v istem kotlu kot prej.

Morda bi morali tudi naši Slovenci pogosteje obiskovati Cleveland, mesto ob jezeru Erie lahko veliko ponudi obiskovalcu.

Tu je ogromno slovenske zgodovine. Na kurentovanju, ki bo v nedeljo, bo poseben avtobus obiskovalce vozil po različnih točkah slovenske skupnosti. Šli bodo v obe cerkvi, videli bodo Slovenski kulturni vrt, videli bodo seveda Slovenski muzej in arhiv, Slovensko čitalnico, Slovenski narodni dom in tako naprej. To je bila vedno želja ljudi, ki na kurentovanje pridejo izven Clevelanda, radi bi videli vse te različne konce in kraje. Kurentovanje je še vedno največji slovenski festival v Clevelandu, eden največjih etničnih nasploh. Cleveland ga je sprejel kot nekaj zelo pozitivnega, vsi ga oglašujejo kot nekaj, kar si morate ogledati v februarju.

Poleg tega je tudi Cleveland sam zanimiv, pa čeprav je imel kot številna ameriška industrijska mesta slabša obdobja.

ODG: Tistim, ki na Cleveland gledajo kot na mesto z veliko kriminala, vedno pravim, da jaz v njem vidim turistično neodkrit biser. Ima fantastično zgodovino in zaradi nje enkratne muzeje, galerije, je tudi res lep. Ko sem prišel sem pred šestnajstimi leti, je bilo več kriminala, center še ni bil tak, kot je zdaj, za sedanjo podobo pa je zaslužna tudi Ljubljana. Tedanji generalni konzul Jurček Žmauc je organiziral obisk župana Franka Jacksona in ta se je zaljubil v ljubljanske peš cone in jih je potem naredil tudi v središču svojega mesta. Cleveland je zelen, zelen je ves Ohio. Okoli Clevelanda je zeleni prstan, po parkih se lahko – mogoče v tednu dni - pride okrog mesta. Narava je lepa, pogrešam samo gore, Cleveland je raven.

Originalna Prešernova pesem v muzeju clevelandskega Slovenskega narodnega doma. Foto: Barbara Kramžar

Kaj pa še druge slovenske skupnosti v ZDA?

Chicago ima kar veliko slovensko skupnost, prav tako Denver z okolico. Vsepovsod, kjer so se Slovenci naseljevali, so bile njihove skupnosti, na primer v Pensilvaniji s Pittsburghom, v številnih drugih manjših rudarskih mestih. Drugo vprašanje je, koliko jih je še ostalo. Še vedno pa je veliko organizacij, pa čeprav so imele v preteklosti morda drugačne funkcije kot zdaj. Bratske organizacije kot SNPJ in KSKJ pa AMLA so bile proto zavarovalnice, zdaj pa so dejanske in tudi ogromno pomagajo slovenski skupnosti, so partnerji in sponzorji pri slovenskih dogodkih. Ne smemo pozabiti niti cerkva, ki jih je bilo prej sicer več, samo v Clevelandu so zaprli dve.

Kako težka je slovenščina za Američane?

Odvisno od človeka. Zelo težko pa je razložiti, zakaj se določene končnice spreminjajo, ko beseda spremeni svojo vlogo v povedi, ali zakaj stoji določen sklon ob kakšnem predlogu, pa ta predlog potem lahko vseeno uporabi več različnih sklonov, pa ima tudi večje pomenske razlike. Niso se navajeni učiti jezika. Mi smo tega zelo navajeni, njihovi možgani pa niso navajeni razmišljati, da je nekaj ženskega spola, razen če ni biološko. In če je to v stavku nek neposredni predmet, mora biti v tožilniku. Nam je to logično z jezikom, ki ima sklone, tu pa, ko se zanika in smo kar naenkrat v rodilniku, smo pa tam. Da sploh ne govorim o uporabi predloga »za«, ki ga v ZDA uporabljajo veliko širše: »I'm going for a dinner.« Moraš opozarjati, da temu v slovenščini ni tako, potem pa je »za« kar naenkrat še »behind«, in je vse podrto. Najlažje za njih so glagoli in glagolski časi. Tega je tudi v angleščini ogromno, tu je angleščina veliko bolj zapletena od slovenščine. Ampak tudi tukaj potem pride do glagolskega vida, ki spet podre vse. Kako razložiti glagol delati? Delati, delovati, izdelati, izdelovati, narediti, ponarediti, ponarejati – pa kaj je zdaj to, grozljivo, kajne! Potem jim pa rečeš, naučite se na pamet - saj so pravila, a so zelo ohlapna. Spomnim se, kako smo se mi učili nepravilnih glagolov, kakšen glavobol je bil to. Potem pa imamo v slovenščini iti, grem, pojdi, sem šel, bom šel, iz iti še priti, pridem, grem pa pridem, pa pridi, pa sem prišel - pa smo samo pri enem korenu.