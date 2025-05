Macron zanika, da ga je žena udarila

Francoski predsednik Emmanuel Macron je zanikal, da bi se v ponedeljek sprl z ženo Brigitte in dejal, da je vse bila – le šala. Braniti se je moral, ker se je na spletu pojavil videoposnetek, na katerem se zdi, da ga je ob prihodu na uradni obisk v Vietnam soproga sunila v obraz. Za dogodek je Macron, kot piše francoski Le Monde, okrivil »dezinformacijske kampanje«, ki da poskušajo posnetku pripisati napačen pomen.

Elizejska palača si je po pisanju Le Mondea želela, da bi obisk Vietnama poudaril francoski vpliv v indijsko-pacifiški regiji, a je obisk zasenčil incident, ki naj bi se zgodil po nedeljskem pristanku predsedniškega letala v Hanoju v trenutku, ko so se odprla vrata.

Posnetek tiskovne agencije Associated Press prikazuje »roko v rdečem rokavu«, domnevno Brigittino, kako v trenutku, ko se vrata letala odprejo, z obema rokama potisne moževo glavo. Macron je videti presenečen, a se hitro zbere in pomaha zbranim. Ker je večina soproginega telesa zakrita, ni mogoče razbrati njenega izraza ali govorice telesa. Nosi pa rdeč suknjič, kot se izkaže kasneje ...

Šala ali resen spor?

»Z ženo sva se malo pričkala, pravzaprav šalila, in me je presenetila,« je v Hanoju povedal Macron. »Zdaj pa je iz tega nastala skoraj planetarna katastrofa, nekateri celo širijo teorije,« je dodal. Spomnil je tudi na druge primere, kot je video na vlaku v Kijev, kjer so nekateri lažno trdili, da je delil kokain z nemškim in britanskim voditeljem Merzem in Starmerjem.

Macron kot viralna tarča

To je že tretji primer ta mesec, da je Macron tarča viralnega posnetka, medtem ko Francija opozarja na ponavljajoče se dezinformacijske napade, povezane z vojno v Ukrajini. Poleg neresničnih trditev o kokainu je na spletu zaokrožil tudi posnetek, ki naj bi prikazoval turškega predsednika Erdogana, kako »dominira« nad Macronom z močnim stiskom roke.

»Že tri tedne ljudje gledajo videoposnetke in mislijo, da sem delil vrečko kokaina, da sem se pretepal s turškim predsednikom in zdaj še, da imam domač prepir z ženo,« je dejal Macron. »Nič od tega ni res.« Dodal je, da so vsi trije videoposnetki »povsem pristni«, a so jim pripisani »napačni pomeni«.

Francoski in vietnamski predsedniški par. FOTO: Ludovic Marin/ AFP

Po incidentu v Hanoju sta se zakonca Macron po stopnicah spustila do uradnega sprejema, čeprav Brigitte ni sprejela moževe ponudbe, da bi jo prijel pod roko.

Videoposnetek se je hitro razširil po spletu, zlasti med tistimi, ki so do Macrona sovražno nastrojeni. Elizejska palača je po pisanju Le Mondea sprva zanikala pristnost posnetka, nato pa potrdila, da je resničen. Macronov sodelavec je kasneje dogodek opisal kot »neškodljivo zakonsko prepirčkanje«.

Razmerje med 47-letnim Macronom in njegovo 72-letno ženo Brigitte je pogosto predmet zanimanja javnosti. Spoznala sta se, ko je bil on dijak in ona njegova učiteljica drame. Brigitte, mati treh otrok, se je kasneje ločila in začela zvezo z Macronom, ko je bil še najstnik. Kot prva dama je večkrat pravno ukrepala proti lažnim trditvam na družbenih omrežjih o svojem spolu.

Ne bi bilo prvič, da bi jih predsednik skupil

Ali se je »sunek« v predsednikovo glavo zgodil ali ne, spomnimo, da je bil Macron med obiskom regije Drôme enkrat že žrtev klofutanja: oklofutal ga je moški, ki je pri tem vzklikal: À bas la macronie! Dol z macronijo! Po incidentu naj bi aretirali dva moška. Tudi takrat so v Macronovi administraciji neljubi dogodek potrdili.