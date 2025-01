Meghan Markle z novo oddajo: praktični nasveti in odkriti pogovori

Vojvodinja Susseška Meghan Markle je oznanila, da prihaja njena nova oddaja, poimenovana »With Love«, ki jo je Netflix opisal kot »šov praktičnih nasvetov in odkritih pogovorov.«

Oddaja, ki bo sestavljena iz osmih tridesetminutnih epizod, bo premiero doživela 15. januarja, v njej pa se bodo pojavile znane osebnosti, kot sta igralki Mindy Kailing in Abigail Spencer.

Ob torkovi objavi napovednika je Meghan na instagramu zapisala: »Presrečna sem, da lahko to delim z vami! Upam, da boste v oddaji uživali enako, kot sem jaz uživala med snemanjem. Z vami bom delila nekaj nasvetov in trikov, ki vam bodo olajšali vsakodnevno življenje,« še je povedala v napovedniku.

V začetnih insertih med drugim kuha in nakupuje rože za prijatelje. Med gosti bosta tudi kuharska mojstra Roy Choi in Alice Waters, Meghan pa trdi, da je »v tej oddaji vsakdo povabljen, da ustvari čudežni trenutek. Tukaj namreč ne iščemo popolnosti, temveč iščemo veselje.«

43-letnica, ki je bila pred poroko s princem Harryjem igralka, se je v britansko kraljevo družino primožila leta 2018, dve leti kasneje pa se je par odpovedal britanskim kraljevim nazivom ter se preselil v Kalifornijo.

Od takrat sta skupaj ustvarila dobrodelno organizacijo in medijsko podjetje Archewell ter posnela Netflix oddajo »Harry in Meghan,« ki govori o njuni zvezi. Ob prihajajoči oddaji »With love« je Archewell decembra izdal serijo, ki govori o svetu profesionalnega pola, angleške športne igre s konji, a pri kritikih in gledalcih ni bila prav dobro sprejeta.

Meghan se je pred kratkim pojavila v podkastu Archetypes, kjer je spregovorila o ženskih stereotipih, zagnala pa je tudi svojo znamko, imenovano American Riviera Orchard.