Melonijeva in Orban hvalita vezi med državama, a se ne bosta povezala

Italijanska premierka Giorgia Meloni je na srečanju v ponedeljek madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana pozdravila kot partnerja znotraj EU in zaveznika v Natu, obenem pa sta voditelja izpostavila tudi medsebojne razlike, zlasti glede Ukrajine. Orban je potrdil, da se njuni stranki na ravni Evropskega parlamenta ne bosta povezovali.

Meloni in Orban sta se v Rimu sestala pred srečanjem voditeljev EU, ki se bodo v četrtek in petek sestali na prvem vrhu po volitvah v Evropski parlament. Madžarska se obenem pripravlja na prevzem predsedovanja Svetu EU 1. julija.

V izjavi po srečanju je Melonijeva Madžarsko označila za dragoceno zaveznico ter izpostavila skupne skrbi, od vse nižje stopnje rodnosti do migracij. Po drugi strani pa stališča obeh držav glede Ukrajine niso vedno skladna, je priznala premierka države, ki odločno podpira Kijev, medtem ko je Budimpešta zadržana do vojaške pomoči in sankcij proti Rusiji.

»Zelo cenim stališče, ki ga je doslej zavzemala Madžarska, tako znotraj EU kot Nata, kjer je omogočila drugim članicam, zaveznicam, da so sprejele pomembne odločitve, tudi ko se ni popolnoma strinjala,« je dejala.

Tudi Orban je izpostavil skupna stališča, a obenem potrdil, da se njegova stranka Fidesz v Evropskem parlamentu ne bo pridružila politični skupini Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), kjer sedijo Bratje Italije premierke Meloni.

»Ne moremo biti v strankarskem zavezništvu s protimadžarsko romunsko stranko,« je dejal, pri čemer je imel v mislih romunsko nacionalistično Zavezništvo za enotnost Romunov (AUR). Kljub temu sta po njegovih besedah oba z Meloni naklonjena okrepljenemu sodelovanju evropskih desnih strank.

Giorgia Meloni. FOTO: Tiziana Fabi/Afp

Melonijeva je na čelu ECR, ki se je po volitvah izoblikovala v tretjo največjo skupino v Evropskem parlamentu. Voditelji bodo na vrhu ta teden odločali tudi o zasedbi ključnih vodilnih mest v evropskih institucijah, pri čemer naj bi si Meloni glede na volilni uspeh želela večje teže tudi za svojo skupino.

Orban je medtem kritiziral sistem, po katerem si vodilne položaje med sabo razdelijo politične skupine, ki prevladajo v parlamentu. »To je nasprotje filozofije vključevanja,« je menil. »Institucije EU umešča na strankarsko-politično osnovo. Ker ni vključevanja, je izključevanje, in zato bo nastala večina, manjšina, vlada in opozicija,« je dodal.

Stranka Fidesz je bila sicer v preteklosti članica desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), ki ohranja vodilni položaj v parlamentu. Vendar pa je skupino leta 2021 zaradi notranjih sporov in obtožb na račun Madžarske glede nespoštovanja vladavine prava zapustila.