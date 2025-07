Minister v šoku: Ni vedel, da je sin aktiven na skrajni desnici

Johan Forsell, Švedski minister za migracije, je po poročanju Guadiana priznal, da je bil »šokiran in zgrožen«, ko je izvedel, da se je njegov najstniški sin zapletel s skrajno desnimi ekstremističnimi skupinami.

Forssell, član vladajoče koalicije na čelu z Zmerno stranko, ki je na volitvah prejela tudi podporo skrajno desne stranke Švedski demokrati, je povedal, da ga je pred tedni kontaktirala švedska varnostna služba (Säpo) zaradi aktivnosti njegovega 16-letnega sina, ki mu je kljub temu, da ga je oče spremljal na družbenih omrežjih, uspelo vzpostaviti stik z ekstremisti.

Potem ko je protirasistična revija Expo razkrila, da je bil »bližnji sorodnik švedskega ministra« aktiven pri nasilni skrajni desnici, se je minister odločil, da zadevo javno razkrije.

Čeprav je sina spremljal na družbenih omrežjih, je ta očitno skrivaj sledil skrajno desničarskim aktivistom in vplivnežem. Forssell je dejal, da o sinovi vpletenosti ni vedel, dokler ga niso kontaktirali novinarji.

V intervjuju za švedsko televizijo TV4 je Forssell priznal, da je bil kot oče šokiran in zgrožen in dodal, da sin obžaluje dejanje ter da se je začel tudi zavedati njegove resnosti. Forsell je javno napovedal, da bodo v družini nadaljevali z odprtimi pogovori o tem, kaj se dogaja na spletu in v virtualnem svetu, ki ga vsak dan obiskujejo mladi.

Kaj naši otroci počnejo na družbenih omrežjih?

Na družbenih omrežjih je zapisal, da upa, da bo to »odprlo oči« drugim staršem, saj da gre za »večji družbeni problem«. »Koliko pravzaprav vemo o tem, kaj naši otroci počnejo na družbenih omrežjih in kako jih lahko zaščitimo pred tem, da bi jih potegnilo v nekaj, česar ne želimo?«

Forssell je še povedal, da sin, čigar imena mediji niso razkrili, ni osumljen nobenega kaznivega dejanja.

Skrajno desničarski ekstremizem je na Švedskem že dolgo prisoten, vendar strokovnjaki pravijo, da se je v zadnjih letih zgodil premik k manjšim, bolj agilnim skupinam, ki novačijo fante in mlade moške na platformah družbenih medijev, preden se preselijo na druge, zasebne platforme. Število aktivnih skupin na švedski skrajni desnici naj bi bilo najvišje od leta 2008.

Švedski demokrati, ki imajo korenine v neonacizmu, so na zadnjih splošnih volitvah sicer postali druga največja stranka v državi in ​​​​si pridobili močno vlogo pri vodenju vladajoče koalicije.

Opozicija na nogah

Forssell iz konservativne Zmerne stranke se je odločil javno spregovoriti, da bi zaščitil sina. »Ne gre za zaščito mene kot politika, ampak za zaščito mladoletnika,« je dejal in sprožil burno politično debato, saj so opozicijske stranke zahtevale, naj Forssella čim prej pokličejo v Riksdag - švedski parlament -, in odgovori na vprašanje, koliko je vlada vedela o njegovem sinu in njegovih aktivnostih.

Ulf Kristersson. FOTO: Ludovic Marin Via Reuters

Švedski premier Ulf Kristersson je v četrtek dejal, da še vedno zaupa Forssellu in dodal, da je »ravnal kot odgovoren starš«.

Leva stranka je Forssella, ki podpira znižanje starosti kazenske odgovornosti za mlade s 15 na 14 let, obtožila dvojnih meril.

»Johan Forssell in vlada sta bila glasna, ko je šlo za odgovornost posameznika v primeru povezav sorodnikov s kriminalom – zdaj pa imata očitno zelo drugačen pristop,« je dejal tiskovni predstavnik leve stranke za migracijsko politiko Tony Haddou.

Forssell se je odzval: »Vem, da obstajajo tudi druge stranke, ki si želijo s tem pridobiti politične točke. Če želijo, lahko to storijo, a predvsem je to naloga zame kot očeta.«

Forssel ocenjuje, da bo ostal na položaju in dodaja, da je »popolnoma osredotočen na izvajanje politik, za katere smo prejeli podporo švedskega ljudstva«.

Säpo ni želel komentirati Forssellovega primera, še piše Guardian, je pa dejal, da »stalno spremlja nasilno ekstremistično okolje na Švedskem« in da ima »na splošno dober pregled varnostnih razmer zaščitenih oseb«.