Spopadi se ne umirjajo, je pa po zadnjih neposrednih pogovorih med Rusijo in Ukrajino v Istanbulu nastalo nekakšno pogajalsko­ zatišje. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova je zdaj čas za preučitev vsebine memorandumov o poteh do mirne rešitve konflikta, ki sta ju pripravili sprti strani, v ruskem časniku Kommersant pa so zapisali, da bodo bodočnost pogajanj določili v ZDA.