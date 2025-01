Na Otoku po umoru treh deklic svarila pred skrajnim nasiljem

V Združenem kraljestvu so po lanskoletnem umoru treh deklic, za katerega je krivdo v ponedeljek priznal 18-letnik, sprožili preiskavo predhodnega ukrepanja oblasti in morebitne napake pri obravnavi storilca. Premier Keir Starmer je posvaril pred skrajnimi oblikami nasilja v porastu, ki jih je povezal z novimi oblikami terorizma.

Na sodišču v Liverpoolu je v ponedeljek 18-letni Axel Rudakubana ob začetku sojenja priznal umor treh deklic, starih šest, sedem in devet let, julija lani na plesni delavnici v kraju Southport.

Policija primera nikoli ni obravnavala v povezavi s terorizmom, saj naj najstnik ne bi sledil nobeni od ideologij, temveč naj bi ga vodilo zanimanje za ekstremno nasilje.

Prav zaradi obsedenosti s tovrstnim nasiljem so storilca v preteklosti trikrat napotili na obravnavo v vladni program, namenjen preprečevanju ekstremizma.

Po njegovem priznanju krivde je vlada sprožila posebno preiskavo predhodnega ravnanja pristojnih oblasti in morebitne napake. Te sicer, kot je danes dejal premier Keir Starmer, kar bodejo v oči.

V današnji izjavi je po poročanju britanskega BBC še posvaril, da se je »terorizem spremenil«, država pa da se sooča z novo in nevarno grožnjo skrajnega nasilja.

Medtem ko so bile v preteklosti glavne grožnje organizirane skupine, kot je Al Kaida, so te sedaj dejanja ekstremnega nasilja, ki jih zagrešijo »samotarji, neprilagojeni posamezniki, mladi moški v svoji spalnici«, ki dostopajo do spletnega gradiva in so »obsedeni z ekstremnim nasiljem«, je dejal.

»Če bo treba spremeniti zakonodajo, da bi upoštevali to novo in nevarno grožnjo, bomo to hitro storili,« je še napovedal Starmer.