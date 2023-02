Nadaljevanje čiščenja oblasti

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

V Kijevu se nadaljujejo zamenjave vodilnih uradnikov, s katerimi hočejo umiriti skrbi zahodnih podpornikov Ukrajine o korupciji znotraj ukrajinskih oblasti. Toda vse ne poteka gladko. Zaradi zahtev po odstavitvi obrambnega ministra je nastal celo razkol med najtesnejšimi sodelavci ukrajinskega predsednika ­Volodimirja Zelenskega.

»Čistke« v vrhu ukrajinske oblasti potekajo že nekaj časa. Najprej je zaradi predolgega jezika odletel svetovalec predsednika države Oleksij Arestovič, potem so se zaradi obtožb o goljufijah pri zagotavljanju prehrane za ukrajinske branilce in zgodb o manipulacijah pri plačevanju davkov vrstile zamenjave na številnih ministrstvih in uradih. V javnosti so se pojavili posnetki preiskav pri visokih uradnikih, na enem so pokazali kavč, ki je bil dobesedno napolnjen z bankovci, ki jih je osumljenec menda dobil kot podkupnine, na drugih se je pojavil na roko napisan seznam dragih predmetov glavne davčne izterjevalke v ukrajinski prestolnici, ki si jih je v zameno za »odpustke« zaželela od strank.

Težava vladajoče stranke je v tem, da najbrž ne bi dobila dovolj poslanske podpore za zamenjavo obrambnega ministra.

Nekateri ukrajinski mediji so pred časom napovedali, da se bodo čistke morale zgoditi že zato, ker so iz Washingtona poslali uradno delegacijo, ki je prišla preverit, kako uporabljajo pomoč, ki jo ZDA pošiljajo zaveznici Ukrajini. Kar nekaj ljudi, zlasti namestnikov ministrov, je v zadnjih dneh izgubilo položaje, v nedeljo pa so iz vladajoče stranke sporočili, da bo odletel tudi obrambni minister Oleksij Reznikov. To je v nedeljo zvečer prek družbenih omrežjih sporočil vodja vladajoče stranke Sluga naroda David Arahamija, ki je hkrati razkril še dve kadrovski rošadi. Po njegovih besedah bodo za novega notranjega ministra – dosedanji je pred kratkim umrl v helikopterski nesreči – postavili sedanjega poveljnika nacionalne policije Igorja Klimenka, na položaj vodje varnostne službe SBU bodo imenovali Vasilija Maljuka, obrambnega ministra Reznikova pa naj bi zamenjal generalmajor Kirilo Budanov, ki je zdaj na čelu vojaške obveščevalne službe.

Zamenjave ne potekajo gladko. Izvajanje »čistk« ni usklajeno z vrhom ukrajinskih oblasti. Nesoglasja med predsednikovimi možmi in poslansko strujo tlijo že dolgo.

Arahamija je povedal, da bo ­Reznikov po novem na čelu ministrstva za mednarodno strateško sodelovanje, »kar je absolutno logično glede na njegovo ekspertizo o Ramsteinu«, nemškem vojaškem oporišču, ki je bilo po začetku ruskega napada na Ukrajino glavni logistični center za razdeljevanje zahodne vojaške pomoči. Nove kadrovske spremembe bi se najbrž zgodile umirjeno, tako kot dosedanje, med katerimi se je od položaja poslovilo nekaj ducatov uradnikov, če se ne bi oglasil Reznikov, ki je povedal, da mu predsednik novega položaja ni ponudil. Če bi mu ga, bi njegovo ponudbo zavrnil, ker se za takšno funkcijo ne počuti dovolj ­sposobnega.

Eskalacija spora

Včeraj se je pokazalo, da izvajanje »čistk« ni usklajeno z vrhom ukrajinskih oblasti. Ukrajinski mediji so poročali, da je zaradi Arahamijeve napovedi o zamenjavi obrambnega ministra eskaliral spor med kabinetom predsednika države, ki je ustanovitelj vladajoče stranke, in vodilnimi predstavniki stranke v parlamentu. Nesoglasja med predsednikovimi možmi in poslansko strujo že dolgo tlijo, zdaj so se menda razplamtela ravno zaradi primera Reznikov. Ta velja za tesnega sodelavca vodje kabineta Zelenskega Andrije Jermaka, zato ukrajinski komentatorji sedanje razprtije razumejo tudi kot spopad med frakcijami vladajoče stranke. Kdo bo v njem zmagal, ni jasno, se je pa prvi včeraj povlekel Arahamija, ki je povedal, da se bodo zamenjave na vrhu notranjega ministrstva in varnostne službe zgodile, hkrati pa je napovedal en teden »premirja« na fronti čiščenja obrambnega ministrstva.

Težava vladajoče stranke je v tem, da najbrž ne bi dobila dovolj poslanske podpore za zamenjavo obrambnega ministra. Reznikov je v nedeljo novinarjem povedal, da se seveda počuti odgovornega za korupcijske škandale, ki so se menda dogajali na njegovem ministrstvu. Toda včeraj je še vedno uradno nastopal kot glavni borec proti invaziji velike vzhode sosede, ko je napovedal skorajšnjo obnovitev ruske ofenzive. Po njegovih besedah bodo napadalci zdaj ubrali taktiko »malih korakov«, osvajanja ozemelj meter za metrom, a da njihove želje po osvojitvi Kijeva še obstajajo.