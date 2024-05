Novinarji Rai nočejo biti vladno trobilo

V nadaljevanju preberite:

V Italiji od petih zjutraj do jutri ob petih stavkajo novinarji največje in najpomembnejše italijanske informativne mreže, javne radiotelevizije Rai. Sindikat Usigrai opozarja javnost, da je pritisk na novinarje neznosen, odkar vlada koalicija Giorgie Meloni, ki po mnenju novinarjev duši mrežo radijskih in televizijskih postaj, združenih v Rai, spreminja jih v svoje trobilo. Proti stavki se je opredelil samo minorni sindikat Unirai – Svobodni novinarji Rai, ki povezuje desničarsko usmerjene novinarje, ki so blizu sedanji vladni koaliciji.