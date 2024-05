Društvo AETP za odpravo kletk: praksa ne spada v Slovenijo 21. stoletja

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji še vedno okoli četrt milijona kokoši nesnic vse življenje preživi v kletkah, velikih kot papir formata A4, več deset tisoč svinj pa velik del življenja prebije v kletkah, kjer se ne morejo niti obrniti. Ta »barbarska praksa«, ki živalim povzroča fizično in psihično trpljenje, »ne spada v Slovenijo 21. stoletja«, so prepričani v društvu AETP, kjer so danes sprožili peticijo za zakonsko odpravo kletk pri reji svinj in kokoši nesnic.

»Zelo jasno je, da živali v natrpanih kletkah trpijo. Svinje in kokoši doživljajo stres, bolečino, strah, nelagodje in frustracijo, ker je njihovo gibanje močno omejeno, avtonomija pa popolnoma odvzeta,« je ob začetku kampanje Slovenija proti kletkam povedal predsednik društva AETP Samo Curk. A takšno ni le mnenje zaščitnikov živali, temveč tudi uradno mnenje Evropske agencije za varno hrano (Efsa).