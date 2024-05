Stopamo proti novemu albumu skupine Faces

V nadaljevanju preberite:

Rod Stewart je na glasbeni sceni že šestdeset let, 10. januarja prihodnje leto pa bo dopolnil osemdeset let. Je eden od najuspešnejših in najbolj priljubljenih glasbenikov na svetu, ki je prodal več kot 250 milijonov albumov. V ekskluzivnem intervjuju za Delo smo se z njim pogovarjali o turnejah, novem albumu swinga, ki ga je posnel z Joolsom Hollandom, spregovoril je o svoji ljubezni do modelov vlakov in nogometa ter nastajajočem albumu skupine Faces.