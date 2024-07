Napadalec iz Daruvarja v priporu

Moškega, ki je v ponedeljek v Daruvarju na severovzhodu Hrvaške v strelskem pohodu v domu za starejše ubil šest ljudi, prav toliko pa jih je tudi ranil, so prepeljali v pripor v Bjelovarju, kjer ga čaka zaslišanje pred preiskovalnim sodnikom. V Daruvarju so zaradi napada za sredo razglasili dan žalovanja, poročajo hrvaški mediji.

51-letni veteran vojne na Hrvaškem je v ponedeljek vstopil v dom za starejše in začel streljati na ljudi. V incidentu je bilo ubitih pet tamkajšnjih varovank in ena uslužbenka. Med smrtnimi žrtvami je tudi napadalčeva mati.

Še šest ljudi je bilo v napadu ranjenih in so jih prepeljali v bolnišnico. Kot je danes novinarjem povedala direktorica bolnišnice v Pakracu Marina Major, so dva lažje poškodovana že odpustili, štirje ranjeni s strelnimi ranami pa ostajajo na zdravljenju, njihovo stanje je stabilno.

FOTO: Damir Spehar/Reuters

Po pričevanjih očividcev je napadalec po streljanju odšel s kraja zločina v bližnji lokal, kjer si je naročil pijačo. Tam so ga nato pridržali policisti.

Hrvaški mediji poročajo, da je napadalec upokojeni pripadnik vojaške policije s preteklostjo groženj z orožjem, ki ima težave z alkoholom.

Moškega so danes prepeljali v pripor v Bjelovarju, kjer ga čaka zaslišanje pred preiskovalnim sodnikom. Po poročanju spletnega portala N1 obstaja možnost, da ga bodo zaradi obsega kaznivega dejanja pred preiskovalnega sodnika privedli šele v sredo.

Motiv za napad za zdaj ni znan. Mediji ugibajo, da bi bil povod za napad lahko spor glede plačila stroškov bivanja v domu za starejše, kjer je bila njegova mati deset let.

FOTO: Zeljko Puhovski/Cropix

Za večkratni umor napadalcu grozi najmanj deset let zapora, kot je za hrvaško televizijo N1 povedal odvetnik Branko Šertić, pa bi bil pod določenimi pogoji lahko obsojen celo na 40 ali 50 let zaporne kazni.

Ker je moški že v preteklosti grozil z orožjem, se je na hrvaško policijo usul plaz kritik, češ da ni ustrezno ukrepala. Policija je sporočila, da je ustanovila komisijo, ki naj bi ugotovila morebitne nepravilnosti, poroča hrvaški spletni portal Index.

V Daruvarju so zaradi napada za sredo razglasili dan žalovanja. V slavonskem mestu bodo zastave na javnih zgradbah spuščene na pol droga, kulturne in zabavne prireditve pa so odpovedane.