Hrvaška v šoku, Milanović za strožji nadzor nad posedovanjem orožja

Hrvaški premier Andrej Plenković je v odzivu na današnji strelski napad v Daruvarju dejal, da ne pomni, da bi kdaj bilo ubitih toliko ljudi. »Šokirani smo,« je dejal ob obsodbi zločina. Predsednik države Zoran Milanović je ob dejstvu, da je napadalec streljal z neprijavljeno pištolo, pristojne pozval, naj okrepijo nadzor nad posedovanjem orožja.

Spomnimo: napadalec, K. P., rojen leta 1973, veteran vojne na Hrvaškem, je v dom prišel s pištolo, med ubitimi so menda strelčeva mati, stanovalci doma in zaposleni. Ranjenih je še najmanj šest ljudi. Trije so domnevno v kritičnem stanju, dva pa zunaj smrtne nevarnosti, več podatkov ni. V incidentu je bilo ubitih pet varovank in ena uslužbenka manjšega zasebnega doma za starejše in nemočne.

Policija veliko podrobnosti o dogodku ne razkriva. FOTO: Sasa Miljevic/Pixsell/pixsell

»To je resnično pošastno dejanje umora več ljudi, umora matere, potem pa še drugih zelo starih oseb,« se je na napad, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, po seji predsedstva svoje stranke HDZ s HDZ iz Bosne in Hercegovine v Splitu odzval premier Plenković, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Moški na Hrvaškem v domu za starejše ubil šest ljudi, Plenković je zgrožen

»Imeli smo veliko težkih situacij. Moram priznati, da se ne spomnim, da je bilo toliko ljudi kdaj ubitih,« je dodal predsednik vlade, medtem ko so v Slavonijo odpotovali notranji minister Davor Božinović, minister za delo in socialne zadeve Marin Piletić ter zdravstveni minister Vili Beroš.

Beroš je pred bolnišnico v Pakracu, kjer se zdravijo ranjeni, napovedal, da bo preživelim na voljo psihološka pomoč. Po zdaj znanih podatkih so štirje pacienti utrpeli strelne rane v predel prsnega koša, ob morebitnem poslabšanju stanja pa jih bodo s helikopterjem prepeljali v katero od večjih bolnišnic, je obljubil Beroš.

Od prvotnih sedmih ranjenih v napadu je ena oseba umrla med zdravljenjem v Virovitici, eno osebo pa so iz bolnice v Pakracu že odpustili v domačo oskrbo.

Stanovalka doma tudi storilčeva mati

Piletić je medtem podal informacijo, da je storilčeva mati zadnjih deset let varovanka doma v Daruvarju. Četudi jo je sin redko obiskoval, pa po mnenju lastnice doma med njima ni bilo konfliktov, je pojasnil Piletić v odgovoru na vprašanje, ali bi bilo današnjo tragedijo možno preprečiti, piše portal Index.

Tragedija v Daruvarju. FOTO: Damir Spehar/pixsell Via Reuters

Omenjena lastnica je sicer tudi med ranjenimi, vse varovance - večinoma gre za nepokretne starostnike - so medtem že premestili v lokalni veteranski center.

Sožalje je družinam žrtev danes izrazil tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je ob tem pozval k hitri preiskavi primera.

Proti nasilju

»Divjaški« zločin v Daruvarju je Milanović označil kot zadnji poziv vsem pristojnim, naj storijo več za preprečevanje nasilja v družbi, in pozval k strožjemu nadzoru posedovanja orožja.

Kot je pred tem namreč potrdila policija, je osumljenec, ki so ga mediji identificirali kot 51-letnega veterana vojne na Hrvaškem, v času pridržanja imel ob sebi neprijavljeno orožje.

Na novinarsko vprašanje o nadzoru orožja na Hrvaškem je Plenković spomnil na vojno pred 30 leti in pojasnil, da ima posledično veliko ljudi še vedno neregistrirano orožje. »Očitno ga je imel tudi ta človek,« je svoje videnje predstavil premier in poudaril, da policija aktivno naslavlja to problematiko.