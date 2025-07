Nemška popotnica preživela 11 noči v avstralski divjini

V avstralski divjini so v petek našli 26-letno nemško popotnico, ki se je pred 11 dnevi izgubila. Da je preživela, je pila vodo iz luž in si poiskala zavetje v jami. Ko so jo našli, je bila dehidrirana in izčrpana, a brez hujših poškodb, danes poročajo tuje tiskovne agencije.

Nemki Carolini Wilga se je v odročnem delu zvezne države Zahodne Avstralije pokvaril kombi, ki ga je po navedbah avstralske policije nato zapustila in prepešačila 24 kilometrov. Potem ko je že izgubila upanje, da jo bodo rešili, ji je v petek uspelo ustaviti žensko, ki jo je odpeljala na policijsko postajo v kraju Beacon severovzhodno od Pertha, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kombi Caroline Wilga. FOTO: Handout AFP

V divjini je preživela 11 noči z minimalnimi zalogami hrane, ki jih je imela pri sebi, in s pitjem deževnice in vode iz luž. Ponoči si je poiskala zavetje, kjer je bilo mogoče, vključno z jamo, je sporočila policija v izjavi za javnost.

Ko so jo našli, je bila zelo vznemirjena, izčrpana, dehidrirana in je potrebovala hrano, vendar pa ji je bilo v olajšanje, da je naletela na nekoga in dobila pomoč, je za avstralsko televizijsko mrežo 9News po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnila policijska inšpektorica Jessica Securo. Trenutno prejema zdravniško oskrbo v Perthu, ni pa imela hujših poškodb.

Wilga je zapustila pokvarjen kombi, da bi poiskala pomoč, kar tamkajšnja policija odsvetuje, saj da je veliko lažje najti vozilo kot osebo.

Pred petkom so jo nazadnje videli 29. junija v Beaconu, njen kombi pa so našli v četrtek, in sicer približno 100 kilometrov severno od kraja, kjer so jo videli nazadnje. Wilga po Avstraliji po navedbah tamkajšnje policije sicer potuje že dve leti, ali bo potovanje nadaljevala, pa še ni znano.