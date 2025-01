Nicolás Maduro kot družini Castro in Ortega

V nadaljevanju preberite:

Nicolás Maduro je prejšnji petek tako spretno izvedel tretjo inavguracijo, da je bilo od daleč jasno videti, kdo vodi njegove tajne službe in kdo so njegovi svetovalci. Preprečil je demonstracije, ki so izbruhnile dan pred slovesnostmi, pa so jih na hitro zatrli. Slovesnost je s popoldneva preložil na dopoldne, bila je komorna, v najožjem krogu v prostorih parlamenta. Meje so bile zaprte, tudi zračni prostor nad Venezuelo, središče Caracasa pa strogo zastraženo. Kubanski svetovalci in šefi tajnih služb so nalogo izpeljali, kakor so se naučili doma, tam so vsakršno morebitno vmešavanje v odločitve Castrovih odpravili že konec petdesetih let prejšnjega stoletja.