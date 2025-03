Novi zidaki za varnostno arhitekturo Evrope

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija želi, da bi v prihodnjih letih močno okrepila svoje obrambne zmogljivosti in bi se leta 2030 lahko branila sama. To izhaja iz dolgo pričakovane bele knjige o evropski obrambi, ki je kot strateška vizija in smerokaz na tej poti. Pri krepitvi obrambnih zmogljivosti naj bi se države bolj povezovale in naročale skupaj. V večji meri naj bi tudi sledili logiki Kupuj evropsko. Predvideva pa, da bi nato ostal temelj obrambe njegovih članic v Evropo, Povedno je, da v beli knjigi ne omenjajo jedrskega odvračanja.