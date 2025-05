Ob črnem jubileju v Beogradu zabava, predsedniku pa slabo

V nadaljevanju preberite:

Beograjčanom so v soboto pripravili »nepozaben družinski dan« z veselim programom, ki je poleg številnih predstav in nastopa mažoretk vseboval še strelsko tekmovanje. Ob drugi obletnici pomora v osnovni šoli Vladislava Ribnikarja je večina medijev poročala, da se je predsednik Aleksandar Vučić zaradi slabosti moral predčasno vrniti iz ZDA, pomor pa so omenjali zgolj kot teorijo zarote, po kateri je bil 13-letni morilec orodje tujih obveščevalcev za rušenje oblasti.

»Pripravite nasmeh, udobne superge in se odpravite na Kalemegdan, Tašmajdan ali Knez Mihajlovo – čakajo vas igre, predstave in čarovnija,« je pisalo v vabilu na sobotni družinski dan, objavljenem na uradnem instagram računu, na katerem beograjske oblasti objavljajo javne prireditve. Mestna oblast, ki jo vodi župan Aleksandar Šapić, je bila vsaj toliko obzirna, da veselega programa ni pripravila v četrti Vračar, kjer so se spominjali tragičnih dogodkov izpred dveh let, ko je strelsko izurjeni 13-letnik K. K. ubil devet otrok in šolskega varnostnika.