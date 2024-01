Papež na novoletni maši izpostavil pomen žensk za mir na svetu

Za mir na svetu se moramo obrniti k ženskam in materam, je na današnji novoletni maši v Vatikanu izjavil papež Frančišek in dodal, da imajo ženske pomembno vlogo tako v cerkvi kot v družbi. Ob tem je poudaril, da mora vsaka družba spoštovati in ščititi ženske.

»Svet se mora obrniti k materam in ženskam, da bi našel mir, se izvil iz vrtinca nasilja in sovraštva ter si povrnil človeški pogled,« je v svoji homiliji v baziliki svetega Petra dejal papež.

Opozoril je na številne vojne in konflikte po svetu ter okoli 7000 zbranim vernikom poudaril, da trenutni nemirni časi »potrebujejo mater, ki bi ponovno združila človeštvo«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prav tako je izpostavil, da mora vsaka družba spoštovati in ščititi ženske ter jim omogočiti, da se uveljavijo. »Kdor prizadene vsaj eno žensko, preklinja Boga, ki ga je rodila ženska,« je še dodal.

Papeževi maši sledi tradicionalna molitev angelovega čaščenja.