Po aretaciji sina »El Chapa« v Mehiki izbruhnilo krvavo nasilje

Potem ko so mehiške varnostne sile v mestu Culiacan na severozahodu države v četrtek prijele Ovidia Guzmana-Lopeza, sina zaprtega kralja mamil Joaquina »El Chapa« Guzmana, je tam izbruhnilo krvavo nasilje. Ubiti so bili domnevno trije pripadniki varnostnih sil, 28 ljudi pa ranjenih, tarča napada je bilo tudi letališče, poročajo tuji mediji.

Po aretaciji 32-letnega Guzmana-Lopeza z vzdevkom »El Raton« so jezni pripadniki mamilarskih tolp postavili cestne blokade, zažigali vozila in celo napadli lokalno letališče ter vojaško bazo.

V mehiški zvezni državi Sinaloa so bili v spopadih po navedbah britanskega BBC ubiti trije pripadniki varnostnih sil. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo v nasilju ranjenih 28 ljudi. Streli so zadeli celo dve letali, eno vojaško in eno potniško, ki je bilo tik pred vzletom, pri čemer pa ranjenih ni bilo.

Na treh letališčih v Sinaloi so zaradi nasilja odpovedali več kot sto letov. Pouk v šolah in vse športne dogodke so začasno odpovedali, oblasti pa prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma.