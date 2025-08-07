  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Po premiku v Moskvi vrh Trump-Putin

    Ozemeljsko vprašanje je po oceni ZDA največji izziv pri iskanju rešitve konflikta.
    Ameriški predsednik Donald Trump in ruski voditelj Vladimir Putin med stiskom rok na njunem srečanju v Helsinkih julija 2018. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump in ruski voditelj Vladimir Putin med stiskom rok na njunem srečanju v Helsinkih julija 2018. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    Boris Čibej
    7. 8. 2025 | 15:48
    7. 8. 2025 | 15:53
    5:04
    A+A-

    Presenetljivi preobrati niso nič novega za ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Še pred dnevi je razočarano grozil svojemu ruskemu kolegu Vladimirju Putinu z novimi sankcijami, zdaj pa je zadnji obisk svojega posebnega odposlanca Steva Witkoffa v Moskvi označil za »zelo produktivnega« in napovedal skorajšnje osebno srečanje s Putinom. V Moskvi so povedali, da so se o kraju vrha načeloma že dogovorili in da bi bilo srečanje lahko že prihodnji teden.

    O kraju srečanja sta se ZDA in Rusija menda že dogovorili.

    Witkoff predlagal, da bi se voditeljema pridružil tudi Zelenski.

    Trump po pogovorih: Čutim dolžnost, da ustavim vojno.

    Kakor so poročali ameriški mediji, je bil Trump tako navdušen nad potekom zadnjih, že petih letošnjih pogovorov med Putinom in Witkoffom, da je o tem takoj po telefonu obvestil britanskega premiera Keira Starmerja, nemškega kanclerja Friedricha Merza in generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja. Povedal jim je tudi, da načrtuje skorajšnje srečanje s Putinom.

    Srečanje bi bilo lahko že prihodnji teden, je izjavil Putinov svetovalec Jurij Ušakov. O kraju srečanja so se menda že dogovorili, a o tem ni hotel govoriti. Zadnjič sta se Putin in Trump srečala leta 2021 v Ženevi, zdaj pa se v medijih večinoma pojavljajo domneve, da utegne naslednji ameriško-ruski vrh potekati v Turčiji oziroma Istanbulu, kjer so potekala tako prva neposredna pogajanja med Rusijo in Ukrajino kot tudi zadnji trije krogi njunih obnovljenih pogovorov iz oči v oči.

    Iz administracije turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana so danes sporočili, da trenutno nimajo nobenih informacij o tem, da bo prihodnji teden pri njih potekalo srečanje predsednikov Ruske federacije in Združenih držav.

    Konec junija 2019 sta se Putin in Trump srečala na vrhu skupine držav G20 v Osaki. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    Konec junija 2019 sta se Putin in Trump srečala na vrhu skupine držav G20 v Osaki. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

    Na vrhu tudi Zelenski?

    Na triurnih pogovorih, ki so potekali v sredo v Kremlju, je Witkoff svojemu gostitelju predlagal, da bi se pogovorom med njim in Trumpom pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kakšen je bil odgovor ruskega voditelja, uradno niso sporočili, po skopih izjavah pa je bilo mogoče razbrati, da v Moskvi nad predlogom nikakor niso navdušeni.

    Trump je sicer govoril, da se je pripravljen srečati z obema voditeljema vojskujočih se držav, ameriška televizija NBC pa je celo navajala izjave neimenovanega uslužbenca ameriške administracije, da se bo Trump s Putinom srečal le pod pogojem, da bo zraven sedel tudi Zelenski. Ta bi si to nadvse želel.

    »V Ukrajini smo večkrat poudarili, da je iskanje pravih rešitev lahko zares učinkovito le na ravni voditeljev,« je zapisal na svojem družbenem omrežju. Ne le da bi hotel biti pri napovedanem vrhunskem pogovoru o vzpostavitvi miru v njegovi lastni državi tudi sam zraven, na pogajanjih bi morala po njegovem prepričanju sodelovati tudi Evropa. »Vojna se dogaja v Evropi in Ukrajina je njen sestavni del,« je pojasnil Zelenski.

    Na pogajanjih bi morala po prepričanju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega sodelovati tudi Evropa.

    Po najnovejših intrigah, ki jih je obelodanil ameriški dnevnik New York Times, v Washigtonu načrtujejo celo dva »vrha«: najprej dvostranskega med Putinom in Trumpom, ki bi mu sledilo še trilateralno srečanje z Zelenskim. Še pred tem pa utegne priti do novega telefonskega pogovora med ameriškim in ruskim voditeljem, je povedal ameriški zunanji minister Marco Rubio.

    Rubio: Ključni element je ozemlje

    Tudi ruski mediji so danes poudarjali, da je bila med Trumpovimi hvalnicami Witkoffove misije vsekakor najpomembnejša izjava, da se ZDA ne bodo umaknile iz reševanja ukrajinskega konflikta. »Tam ni ameriških vojakov, vendar čutim dolžnost, da to ustavim,« je povedal predsednik ZDA.

    O podrobnostih pogovorov v Kremlju ni veliko znanega. V Washingtonu zatrjujejo, da je bil narejen velik premik, Rubio pa je razkril, da je najbolj sporno vprašanje ozemelj. »Pri končanju vsake vojne je ključni element ozemlje,« je dejal. Dodal je, da v Washingtonu glede tega vprašanja pričakujejo popuščanja in pripravljenost na sklepanje kompromisov z obeh strani.

    Nekateri mediji so sicer objavljali nepreverjene in nepotrjene informacije, da je Witkoff Putinu ponudil menda z Evropo usklajeni predlog, da bi ukrajinska ozemlja, ki so jih Rusi zavzeli, »de facto« ostala pod njihovim nadzorom, o njihovem legalnem (»de jure«) statusu pa naj bi začeli razpravljati šele čez 49 oziroma 99 let.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Italija

    Zelena luč za največji viseči most na svetu do Sicilije

    Vlada Giorgie Meloni si želi projekt, ocenjen na 13,5 milijarde evrov, financirati z denarjem za obrambne izdatke.
    Gašper Završnik 6. 8. 2025 | 18:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!

    Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
    Promo Delo 1. 8. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vojna v UkrajiniHladna vojna 2Rusija - ZDAVladimir PutinDonald TrumpVolodimir Zelenskimirovna pogajanjaUkrajinska kriza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Netanjahu vztraja pri zavzetju celotne Gaze

    Načrt o širitvi ofenzive močno kontroverzen tudi v vrhu izraelske vojske in med družinami talcev.
    7. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Novi dom je Old Trafford

    Benjamin Šeško dočakal dogovor Manchester Uniteda in Leipziga

    Po številnih preobratih in pogovorih naj ne bi bilo več neznank, 22-letni slovenski nogometni as bo doma na Old Traffordu. Tedenska plača najmanj 150.000 evrov.
    7. 8. 2025 | 16:37
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna tržnica

    Rdeči vrag Benjamin Šeško postal tretji najdražji dragulj v poletni vitrini

    V prestopnem roku so najbolj zapravljivi angleški klubi na čelu z Liverpoolom, Chelseajem in Manchester Unitedom, Newcastle veliki poraženec. Šešku lepa plača.
    Peter Zalokar 7. 8. 2025 | 16:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izpostavljenost strupenim snovem

    V Splitu začeli dela na trajektu, ki ga sestavlja do 350 ton azbestnih plošč

    Splitčani zaradi potencialno nevarnega azbesta zahtevajo, da ladja zapusti mesto.
    7. 8. 2025 | 15:56
    Preberite več
    VideoWall
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Po premiku v Moskvi vrh Trump-Putin

    Ozemeljsko vprašanje je po oceni ZDA največji izziv pri iskanju rešitve konflikta.
    Boris Čibej 7. 8. 2025 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna tržnica

    Rdeči vrag Benjamin Šeško postal tretji najdražji dragulj v poletni vitrini

    V prestopnem roku so najbolj zapravljivi angleški klubi na čelu z Liverpoolom, Chelseajem in Manchester Unitedom, Newcastle veliki poraženec. Šešku lepa plača.
    Peter Zalokar 7. 8. 2025 | 16:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izpostavljenost strupenim snovem

    V Splitu začeli dela na trajektu, ki ga sestavlja do 350 ton azbestnih plošč

    Splitčani zaradi potencialno nevarnega azbesta zahtevajo, da ladja zapusti mesto.
    7. 8. 2025 | 15:56
    Preberite več
    VideoWall
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Po premiku v Moskvi vrh Trump-Putin

    Ozemeljsko vprašanje je po oceni ZDA največji izziv pri iskanju rešitve konflikta.
    Boris Čibej 7. 8. 2025 | 15:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo