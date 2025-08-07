Po premiku v Moskvi vrh Trump-Putin

Presenetljivi preobrati niso nič novega za ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Še pred dnevi je razočarano grozil svojemu ruskemu kolegu Vladimirju Putinu z novimi sankcijami, zdaj pa je zadnji obisk svojega posebnega odposlanca Steva Witkoffa v Moskvi označil za »zelo produktivnega« in napovedal skorajšnje osebno srečanje s Putinom. V Moskvi so povedali, da so se o kraju vrha načeloma že dogovorili in da bi bilo srečanje lahko že prihodnji teden.

O kraju srečanja sta se ZDA in Rusija menda že dogovorili. Witkoff predlagal, da bi se voditeljema pridružil tudi Zelenski. Trump po pogovorih: Čutim dolžnost, da ustavim vojno.

Kakor so poročali ameriški mediji, je bil Trump tako navdušen nad potekom zadnjih, že petih letošnjih pogovorov med Putinom in Witkoffom, da je o tem takoj po telefonu obvestil britanskega premiera Keira Starmerja, nemškega kanclerja Friedricha Merza in generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja. Povedal jim je tudi, da načrtuje skorajšnje srečanje s Putinom.

Srečanje bi bilo lahko že prihodnji teden, je izjavil Putinov svetovalec Jurij Ušakov. O kraju srečanja so se menda že dogovorili, a o tem ni hotel govoriti. Zadnjič sta se Putin in Trump srečala leta 2021 v Ženevi, zdaj pa se v medijih večinoma pojavljajo domneve, da utegne naslednji ameriško-ruski vrh potekati v Turčiji oziroma Istanbulu, kjer so potekala tako prva neposredna pogajanja med Rusijo in Ukrajino kot tudi zadnji trije krogi njunih obnovljenih pogovorov iz oči v oči.

Iz administracije turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana so danes sporočili, da trenutno nimajo nobenih informacij o tem, da bo prihodnji teden pri njih potekalo srečanje predsednikov Ruske federacije in Združenih držav.

Konec junija 2019 sta se Putin in Trump srečala na vrhu skupine držav G20 v Osaki. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Na vrhu tudi Zelenski?

Na triurnih pogovorih, ki so potekali v sredo v Kremlju, je Witkoff svojemu gostitelju predlagal, da bi se pogovorom med njim in Trumpom pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kakšen je bil odgovor ruskega voditelja, uradno niso sporočili, po skopih izjavah pa je bilo mogoče razbrati, da v Moskvi nad predlogom nikakor niso navdušeni.

Trump je sicer govoril, da se je pripravljen srečati z obema voditeljema vojskujočih se držav, ameriška televizija NBC pa je celo navajala izjave neimenovanega uslužbenca ameriške administracije, da se bo Trump s Putinom srečal le pod pogojem, da bo zraven sedel tudi Zelenski. Ta bi si to nadvse želel.

»V Ukrajini smo večkrat poudarili, da je iskanje pravih rešitev lahko zares učinkovito le na ravni voditeljev,« je zapisal na svojem družbenem omrežju. Ne le da bi hotel biti pri napovedanem vrhunskem pogovoru o vzpostavitvi miru v njegovi lastni državi tudi sam zraven, na pogajanjih bi morala po njegovem prepričanju sodelovati tudi Evropa. »Vojna se dogaja v Evropi in Ukrajina je njen sestavni del,« je pojasnil Zelenski.

Na pogajanjih bi morala po prepričanju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega sodelovati tudi Evropa.

Po najnovejših intrigah, ki jih je obelodanil ameriški dnevnik New York Times, v Washigtonu načrtujejo celo dva »vrha«: najprej dvostranskega med Putinom in Trumpom, ki bi mu sledilo še trilateralno srečanje z Zelenskim. Še pred tem pa utegne priti do novega telefonskega pogovora med ameriškim in ruskim voditeljem, je povedal ameriški zunanji minister Marco Rubio.

Rubio: Ključni element je ozemlje

Tudi ruski mediji so danes poudarjali, da je bila med Trumpovimi hvalnicami Witkoffove misije vsekakor najpomembnejša izjava, da se ZDA ne bodo umaknile iz reševanja ukrajinskega konflikta. »Tam ni ameriških vojakov, vendar čutim dolžnost, da to ustavim,« je povedal predsednik ZDA.

O podrobnostih pogovorov v Kremlju ni veliko znanega. V Washingtonu zatrjujejo, da je bil narejen velik premik, Rubio pa je razkril, da je najbolj sporno vprašanje ozemelj. »Pri končanju vsake vojne je ključni element ozemlje,« je dejal. Dodal je, da v Washingtonu glede tega vprašanja pričakujejo popuščanja in pripravljenost na sklepanje kompromisov z obeh strani.

Nekateri mediji so sicer objavljali nepreverjene in nepotrjene informacije, da je Witkoff Putinu ponudil menda z Evropo usklajeni predlog, da bi ukrajinska ozemlja, ki so jih Rusi zavzeli, »de facto« ostala pod njihovim nadzorom, o njihovem legalnem (»de jure«) statusu pa naj bi začeli razpravljati šele čez 49 oziroma 99 let.