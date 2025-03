Ponovni množični ruski napad na energetske sisteme

V nadaljevanju preberite:

Ukrajina je doživela ponovni množični napad na energetsko infrastrukturo. Na ruskem obrambnem ministrstvu so se pohvalili, da so z izstrelki dolgega dosega z morja, zraka in zemlje in brezpilotnimi letali uničili vse načrtovane cilje, ki da so omogočali energetsko oskrbo ukrajinskega vojaško-industrijskega kompleksa. Ukrajinski minister za energetiko German Galuščenko pa je izjavil, da je Rusija z obstreljevanjem energetskih in plinskih objektov največjo škodo prizadela zlasti navadnim državljanom.