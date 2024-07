Pozabljena groza v Sudanu se stopnjuje

V nadaljevanju preberite:

V globoki senci strahotnega dogajanja na območju Gaze in vojne v Ukrajini se spopadi in humanitarna katastrofa v Sudanu stopnjujejo iz tedna v teden. V vojni, ki je hkrati državljanska, regionalna in globalna, je bilo do zdaj ubitih najmanj 40.000 ljudi. Več kot tretjina prebivalstva je morala zapustiti domove, skoraj polovici prebivalcev Sudana pa grozi lakota. Humanitarni proračuni so prazni, dostop pa močno omejen.