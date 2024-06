(KOMENTAR) Usoda konca vojne je v izraelskih rokah

V nadaljevanju preberite:

Resolucija o prekinitvi ognja na območju Gaze, ki jo je brez glasu proti (Rusija se je vzdržala) v ponedeljek na predlog Združenih držav Amerike sprejel varnostni svet Združenih narodov, ponuja drobec upanja, da bi se neopisljivo trpljenje prebivalcev palestinske enklave lahko končalo.

Takojšnjo prekinitev ognja in postopen prehod v premirje v tem trenutku zahteva praktično celotna mednarodna skupnost. Ta je s svojo pasivnostjo in počasnostjo ter lažnimi »rdečimi črtami« na čelu z Združenimi državami, ključnimi pokroviteljicami izraelskega množičnega pobijanja in rušenja na območju Gaze, sicer aktivno omogočila grozo, ki traja že osem mesecev in pet dni.