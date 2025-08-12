Proizvajalci avtomobilov postajajo največje žrtve Trumpove trgovinske vojne

V nadaljevanju preberite:

Mike Musheinesh se z distribucijo cenovno ugodnih avtomobilskih delov po ZDA ukvarja že od 14. leta, ko je začel delati v očetovem podjetju. Toda od aprila dalje so zaradi trgovinske politike Donalda Trumpa carine na kitajske dele, ki jih v ZDA pripeljejo prek Mehike, narasle na 72,5 odstotka.

Petinštiridesetletni izvršni direktor podjetja Detroit Axle ni mogel takoj najti ugodnih ameriških nadomestkov. Ker njegovemu družinskemu podjetju grozi propad, je vložil tožbo proti Trumpovi administraciji in zahteval odpravo carin. »Naša raven carinske izpostavljenosti je skočila s 700.000 dolarjev na več kot 7 milijonov dolarjev na mesec. Zgodilo se je čez noč,« pravi Musheinesh, ki čaka na razplet tožbe. »To je bil resnično neverjeten šok.«

Stiska podjetja Detroit Axle, katerega letna prodaja znaša več sto milijonov dolarjev, ponuja vpogled v daljnosežne posledice, ki jih ima za ameriška podjetja predsednikova globalna trgovinska vojna. Ta se je konec julija znova razplamtela: Trump je z nekaterimi državami sklenil nove dogovore, druge pa udaril s strogo carinsko politiko.

Splošna raven carin v novem režimu sicer ni tako visoka, kot je Trump napovedal v svojem govoru ob »dnevu osvoboditve« 2. aprila, je pa še vedno bistveno višja od tiste, ki jo je svetovno gospodarstvo doživelo v zadnjih desetletjih. Cilj je bil vedno okrepiti ameriško proizvodnjo in prehiteti tuje tekmece, ob tem pa izločiti kitajsko konkurenco.

Avtomobilska industrija, paradni konj ameriške proizvodnje, naj bi bila med glavnimi zmagovalci. Ko je Trump aprila napovedal 25-odstotne carine na vse uvožene avtomobile, je obljubljal »zlato dobo« za Ameriko. »V našo državo se bodo vrnila delovna mesta in tovarne,« je zatrdil delavcem iz avtomobilske panoge, ki so se zbrali pred Belo hišo.