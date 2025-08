V nadaljevanju preberite:

Le nekaj dni po tem, ko so jim vrnili za kratek čas odvzeto avtonomijo, so iz ukrajinskih protikorupcijskih organov sporočili, da so pri nabavljanju vojaške opreme odkrili obsežno korupcijsko shemo, v katero je bilo vpletenih več politikov. Za zapahi se je znašel tudi poslanec vladajoče stranke Sluga narodu Oleksij Kuznecov, ki so ga pri prejemanju podkupnine zasačili »in flagranti«.