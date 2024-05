Rusi začeli kopensko ofenzivo v Harkovu

Rusija je ponoči začela kopensko ofenzivo v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine, so danes sporočili iz ukrajinskega obrambnega ministrstva. Ob približno drugi uri po srednjeevropskem času so ruske sile poskušale prebiti ukrajinske obrambne linije. Ukrajinske sile so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napad odbile. Spopadi se nadaljujejo.

Visok ukrajinski vojaški vir je po navedbah AFP sporočil, da so ruske sile v Ukrajini napredovale za en kilometer in da poskušajo ustvariti varovalni pas, da bi preprečile napade na rusko ozemlje.

Vodja uprave proruske regije Harkov Vitalij Gančev je na telegramu sporočil, da spopadi potekajo na več delih frontne črte, tudi na območjih ob meji z Rusijo. Gančev prosi prebivalce teh območij, naj bodo previdni in naj ne zapuščajo zaklonišč, če ni nujno.

Rusija je izvedla tudi zračne napade na obmejno območje, navaja AFP.

Ukrajinski vojski je konec leta 2022 iz večine regije Harkov uspelo izriniti ruske sile, vendar je Moskva ob pomanjkanju orožja in vojakov na ukrajinski strani znova začela ofenzivo.

Rusko obrambno ministrstvo je ta teden sporočilo, da je zavzelo dve vasi v regiji, s čimer je še povečalo prednost na bojišču.