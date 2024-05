Rusi se pripravljajo na vaje z jedrskim orožjem

Generalštab ruskih oboroženih sil je po ukazu predsednika začel priprave na vaje s taktičnim jedrskim orožjem, ki bodo potekale v bližini meje z Ukrajino, je danes sporočilo rusko ministrstvo za obrambo. Cilj vaj je povečanje pripravljenosti na uporabo jedrskega orožja pri izvrševanju taktičnih nalog.

Vaje bodo izvedli v bližnji prihodnosti in bodo vključevale tako letalstvo kot mornarico, je poročanje ruske tiskovne agencije RIA Novosti povzela srbska tiskovna agencija Tanjug.

Cilj vaj je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva vzpostavitev pripravljenosti na vojskovanje z uporabo taktičnega jedrskega orožja, ki ga je mogoče na bojišče izstreliti z raketami krajšega dosega.

Vaje bodo potekale v odgovor na napade in za zagotavljanje ozemeljske enotnosti in suverenosti države zaradi »groženj nekaterih zahodnih uradnikov,« sporočilo ministrstva povzema francoska tiskovna agencija AFP. V vajah bodo sodelovale enote južnega vojaškega okrožja, ki delujejo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih.

Rusko ministrstvo za obrambo je svoje načrte predstavilo danes, ko je bilo v ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki v ruski regiji Belgorod ubitih šest ljudi, še 35 pa jih je bilo ranjenih.

»Jasno je, da govorimo o stališčih Macrona in britanskih politikov,« je na vprašanje novinarjev, kaj je spodbudilo ruske napovedi, odgovoril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

»Govorijo o pripravljenosti in celo o nameri, da napotijo oborožene sile v Ukrajino, kar je z drugimi besedami soočanje Natovih vojakov z rusko vojsko. To je popolnoma nov krog zaostrovanja napetosti. Gre za dogodek brez primere, ki zahteva posebne ukrepe,« je še dodal.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je prejšnji teden v intervjuju za britanski The Economist dejal, da bi bila napotitev vojakov v Ukrajino legitimno vprašanje, če bi Rusija prebila ukrajinske frontne črte in če bi Kijev podal to zahtevo. »Sam ničesar ne izključujem, saj se soočamo prav z nekom, ki ničesar ne izključuje,« je dejal Macron o Putinu. Podobne izjave je podal že februarja.

Britanski zunanji minister David Cameron pa je prejšnji teden poskrbel za razburjenje Moskve, ko je za tiskovno agencijo Reuters dejal, da ima Ukrajina pravico uporabe britanskega orožja za ciljanje tarč v Rusiji.

Ruski predsednik in vrhovni poveljnik vojske Vladimir Putin retoriko jedrskih groženj uporablja vse od začetka napada na Ukrajino. Februarja je v svojem govoru o stanju v državi opozoril na resnično tveganje jedrske vojne.

Lani je Rusija preklicala ratifikacijo pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov in prekinila sodelovanja z ZDA pri pogodbi o omejevanju strateške jedrske oborožitve Novi start.