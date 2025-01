Ukrajina z novo ofenzivo v regiji Kursk

Ukrajina je začela novo ofenzivo v ruski regiji Kursk, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, na kar so namignili tudi uradniki v Ukrajini, poroča BBC. Ukrajina je prvič vdrla v rusko regijo Kursk avgusta lani in zavzela velik del ozemlja. V zadnjih mesecih so ruske sile Ukrajince potisnile nazaj.

Vodja ukrajinskega predsedniškega urada Andrij Jermak je dejal, da so iz regije prišle »dobre novice« in da je Rusija »dobila, kar si je zaslužila«. Za zdaj ni jasno, ali je ofenziva dovolj obsežna, da je privedla do bistvenih sprememb. Kijevske sile naj bi trpele zaradi pomanjkanja delovne sile in so v zadnjih mesecih na vzhodu Ukrajine izgubljale teren zaradi napredovanja ruskih enot.

Rusija je lani zavzela skoraj 3600 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja, kar je primerljivo z velikostjo španskega otoka Majorka, danes poročajo ukrajinski mediji. Medtem naj bi Ukrajina začela novo ofenzivo v ruski regiji Kursk, ponoči pa naj bi zračni obrambi obeh držav sestrelili na desetine sovražnikovih brezpilotnih letalnikov.

Največ ozemlja je Ukrajina izgubila novembra, in sicer 610 kvadratnih kilometrov oz. približno 20 kvadratnih kilometrov na dan, poročanje ukrajinskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Ruski dnevnik Izvestija je medtem poročal, da je bil v sobotnem napadu ukrajinskih brezpilotnih letalnikov v Donecku ubit njegov dopisnik Aleksander Martemjanov. Po navedbah državne tiskovne agencije Tass so bili ob tem ranjeni še štirje medijski delavci.

V noči na danes sta bili sicer znova aktivni tako ukrajinska kot ruska zračna obramba. Po podatkih ukrajinske strani je Rusija nad Ukrajino poslala 103 drone, od česar so jih 61 uničili, 42 pa naj bi bilo vab.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da so ponoči nad ruskim ozemljem uničili 61 ukrajinskih dronov. Večino so jih prestregli nad obmejnimi regijami, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Med slednjimi je tudi regija Kursk, kamor so lani poleti vdrle ukrajinske sile. Kot je danes na Telegramu sporočil vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak, je ukrajinska vojska v regiji začela novo ofenzivo, usmerjeno proti istoimenskemu mestu.