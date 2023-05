Ruske rakete so se zaletele v ukrajinski obrambni zid

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je potrdilo, da je ruska stran v obsežnem raketnem napadu uporabila tudi šest hipersoničnih raket kinžal, ki naj bi bile »imune« na protizračno obrambo, a se je že večkrat izkazalo, da ni tako. A še nikoli tako, kot včeraj zjutraj. Ukrajinski viri nov val ruskih raketnih napadov povezujejo z ruskim namenom uničenja v Ukrajino sveže dostavljenega ameriškega sistema protizračne obrambe Patriot. A v napadu ni bila poškodovana nobena izmed protizračnih baterij.

»Namen sovražnika je sejati paniko in ustvarjanje kaosa. Toda na severnem operativnem območju je vse pod popolnim nadzorom,« je, potem ko so v Kijevu utihnile sirene, sporočil načelnik generalštaba ukrajinske vojske general Sergi Naev. Uspeh okrepljene ukrajinske protizračne obrambe predstavlja precejšen udarec ruski taktiki raketiranja in bombardiranja z velike razdalje, obenem pa se povečujejo tudi tovrstne ukrajinske vojaške sposobnosti.