Sarajevo preganja podgane in razveljavlja Dodikove zakone

Sarajevo, eden od največjih turističnih biserov Bosne in Hercegovine, je pred začetkom poletne sezone dobilo promocijo, kakršne si ni želelo. Na BBC so poročali o obilici dobro rejenih podgan, ki jih je v teh dneh mogoče videti na ulicah prestolnice BiH in v reki Miljacki. Povzročile so izbruh podganje mrzlice oziroma leptospiroze. Medtem ko se je včeraj mestna oblast v prestolnici ukvarjala z deratizacijo, je ustavno sodišče ravnalo po pričakovanjih in vrglo v smeti tako imenovane ­Dodikove zakone.