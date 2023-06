Še en Kennedy za predsednika

V nadaljevanju preberite:

Demokratski predsednik Joe Biden morda res ne zna več prav sestopiti z govorniškega odra in je nedavno tam izjavljal, naj Bog obvaruje kraljico, kljub spodrsljajem pa je omejil rdeči republikanski val na zadnjih kongresnih volitvah in velja za največji demokratski adut na predsedniških 2024. Petina demokratov bi vendarle glasovala za sina ubitega pravosodnega ministra Roberta F. Kennedyja in nečaka prav tako ubitega predsednika Johna, in to kljub njegovim nenavadnim stališčem za demokrate.