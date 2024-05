Solze in obtožbe na procesu proti Trumpu

Nekdanja tesna sodelavka Donalda Trumpa Hope Hicks se je med zaslišanjem na newyorškem sodišču zaradi domnevnega plačila za molk porno zvezdnici Stormy Daniels razjokala. 35-letna nekdanja direktorica komunikacij je zagovarjala odnos nekdanjega republikanskega predsednika s soprogo Melanio, a je morda tudi s tem podelila argumente tožilstvu.

»Skrbelo ga je zaradi člankov, skrbelo ga je, kako bo nanje gledala njegova žena,« je ocenila. Na dan pisanja Wall Street Journala o domnevnem razmerju s Playboyevo zajčico Karen McDougal, je, da ne bi prizadel Melanie, odpovedal časopise za svoj dom. Tudi Hope Hicks je verjela, da se je z obtožbami iz let 2005 in 2006 bolje ubadati po predsedniških volitvah 2016, pa čeprav so izbruhnile tik pred zaključkom tedanje predvolilne kampanje. Založnik tabloidne revije National Enquirer David Pecker je že prej poročal o »ujemi in ubij« taktiki utišanja neprijetnih informacij o svojih prijateljih, med katere je štel tudi Trumpa.

Ponovni republikanski predsedniški kandidat po zadnjih pričevanjih močno ceni mnenje soproge Melanie in je ni hotel prizadeti. Foto Alon Skuy Getty Images Via Afp

Prav Pecker je Karen McDougal plačal za molk prek tedanjega Trumpovega odvetnika Michaela Cohena, ki je zdaj najpomembnejša priča tožilstva, Stormy Daniels je Cohen plačal sam in 34 nakazil na njegov račun z računa Trumpove organizacije za povrnitev teh stroškov je enako številu točk obtožnice. V Trumpovem taboru tožilstvo obtožujejo delovanja po nareku demokratskega predsednika Joeja Bidna. Plačilo za molk je v ZDA dovoljeno, njegovo prikrivanje le prekršek, v Trumpovem primeru brez izjemnih ukrepov celo zastarel. Tožilstvo ga poskuša povezati s predvolilno kampanjo 2016, verjamejo, da je Trump s tem zavajal volivce.

Trump, ki so ga prej sumili kinkanja na procesu, je tokrat pozorno spremljal pričanje. Foto Jane Rosenberg/Reuters

Hope Hicks je oplazila tudi nekdanjega odvetnika Cohena, ki je zaradi neplačevanja davka na ta dohodek ter laganja pod prisego več let preživel v zaporu. Sam naj bi se videl kot Trumpov urejevalec problemov, »a je bil to le zato, ker jih je najprej ustvaril.« Hope Hicks je povedala, da ni bil predviden za predvolilno kampanjo, saj je s svojimi akcijami povzročal zaskrbljenost, a naj bi se hotel vriniti tja. Pri plačevanju za molk pa najverjetneje ni delal na svojo roko, je ocenila, bo to njenega nekdanjega šefa pomagalo spraviti v zapor? Tudi lepe besede o Trumpovem odnosu z Melanio in družino lahko podprejo obtožbe tožilstva, da je domnevna izvenzakonska razmerja skrival, pa čeprav še niso natančno pojasnili, zakaj naj bi bilo to kaznivo.

Hope Hicks se je na sodišlu razjokala. Foto Jane Rosenberg/Reuters

Hope Hicks med štiriurnim pričanjem ni pogledala nekdanjega predsednika, ki mora sedeti na kazenskem procesu, zadnjič naj bi se videla leta 2022. Ponovni republikanski predsedniški kandidat pa je na poti iz sodišča spet udrihal po newyorškem tožilcu Alvinu Braggu in zveznem pravosodnem ministrstvu. »Sramota je, kaj zlobni, zlobni levičarski norci delajo naši državi.« Sodnik Juan Merchan, ki je prispeval sredstva za Bidnovo predvolilno kampanjo, mu je prepovedal kritizirati marsikaj in mu celo grozi z zaporom, za Trumpa pa je tudi to le vmešavanje v sedanje volitve. Hope Hicks je izpraševal tožilec Matthew Colangelo, ki se je za pregon Trumpa v pisarno manhattanskega tožilca preselil z visokega položaja v demokratskem pravosodnem ministrstvu.