Streljanje med parado zmagovalcev super bowla terjalo smrtno žrtev

Med parado zmagovalcev ameriškega super bowla v Kansas Cityju so danes odjeknili streli. Kot je na omrežju X sporočila tamkajšnja policija, so streli zadeli več ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. V povezavi s streljanjem so prijeli dva oborožena človeka. Kot poroča ABC News, je v streljanju umrla ena oseba, devet pa jih je bilo ranjenih. Od tega so tri osebe v kritičnem stanju.

Le nekaj trenutkov po tistem, ko so igralci zmagovite ekipe ameriškega nogometa, Kansas City Chiefs, nagovorili zbrano množico, so v bližini postaje Union Station, kjer so nagovori potekali, zaslišali strele.

FOTO: Jamie Squire/AFP

»Vsi v bližini morajo nemudoma zapustiti območje, da bodo olajšali pomoč žrtvam streljanja,« je policija zapisala na omrežju X. Kot so dodali, so po dogodku prijeli in priprli dve oboroženi osebi.