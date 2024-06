Streljanje pred izraelskim veleposlaništvom v Beogradu, napadalca ubili

Pred izraelskim veleposlaništvom v Beogradu je danes prišlo do strelskega napada, policija je napadalca ubila, v streljanju je bil ranjen tudi eden izmed policistov, ki so varovali poslopje. Notranji minister Ivica Dačić je dejal, da je šlo za teroristični napad, ki naj bi bil domnevno povezan z islamskimi skrajneži.

Neznana oseba je danes okrog 11. ure streljala na enega izmed policistov, ki so varovali izraelsko veleposlaništvo v Beogradu, poročata srbski portal N1 in srbska tiskovna agencija Tanjug.

Policija je napadalca v samoobrambi ustrelila in ubila, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Ranjen je bil tudi eden izmed policistov, ki so ga odpeljali na zdravljenje v bližnjo bolnišnico.

Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je kasneje dejal, da gre nedvomno za teroristični napad.

Po njegovih besedah obstajajo indici, da so v ozadju napada ljudje, ki so že poznani policiji in varnostnim organom, povezani pa naj bi bili s skrajnim islamskim vahabitskim gibanjem. Dačić je sicer dodal, da so to za zdaj nepotrjene informacije.

»Preventivno smo pridržali še nekaj oseb, ki so se nahajale v bližini policijskih objektov,« je še povedal srbski notranji minister in dodal, da bodo v Beogradu preventivno okrepili varnostne ukrepe pred veleposlaništvi in vladnimi poslopji, pa tudi na obljudenih javnih mestih, kot so trgovski centri in sprehajališča.

Pristojni organi medtem preiskujejo vse okoliščine napada in možne motive. Dačić je povedal še, da je v bolnišnici obiskal ranjenega policista, ki ga bodo operirali, potem ko ga je napadalec zadel v vrat