Streznjena Evropa išče odgovor na ameriški zasuk

Nacionalizem ameriškega predsednika Donalda Trumpa, njegov prezir do Evropske unije, simpatije do ruskega avtokratskega voditelja Vladimirja Putina in pomisleki o severnoatlantskem zavezništvu so prebudili in streznili evropske države, ki pospešeno iščejo odgovore na nove varnostne izzive. Čeprav je sedemindvajseterica na geopolitično negotovost odgovorila z namero o ponovnem oboroževanju in odpravi tabuja o vzpostavljanju obrambne unije, se države članice na možnost umika ameriških varnostnih zagotovil odzivajo različno. Še vedno velja, da je ruska grožnja za zahodni del celine veliko bolj oddaljena kot za njene vzhodne obronke. V nadaljevanju preberite, kako so se odzvale različne evropske države?