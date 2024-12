Trumpova vrnitev bo dala zalet skrajnim silam

V nadaljevanju preberite:

Za nami je supervolilno leto, v katerem je pravico do glasovanja lahko uveljavljala približno polovica zemljanov v več kot 70 državah. Izidov ni mogoče omejiti na najmanjši skupni imenovalec, pa vendar so volivci v veliki meri kaznovali vlade in oblastnike, nazadnje na Islandiji. Zlasti na Zahodu­ so lahko z izidi bistveno bolj kot na levem polu zadovoljni na skrajni desnici, pred katero je morebiti še eno uspešno leto. Veter v jadra ji bo dala tudi ponovna selitev republikanca ­Donalda Trumpa v Belo hišo.

Volitve v evropski parlament v posameznih članicah Unije niso vselej reprezentativen odsev ­merjenja moči na nacionalni ravni. Toda junijsko izbiranje evropskih ­poslancev je marsikje na stari celini pretreslo politično areno in bilo napovednik nadaljnjega ­dogajanja.