Tisoči protestirajo zaradi onesnaženega zraka

V Skopju so danes potekali protesti zaradi onesnaženega zraka, ki se jih je udeležilo okoli tisoč ljudi. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so to že drugi tovrstni protesti v makedonski prestolnici v zadnjem mesecu dni.

Protestniki so se sprehodili skozi središče Skopja, ki je pogosto med evropskimi mesti z najbolj onesnaženim zrakom. Naš zrak je strupen, naša vlada je gluha ter Zaradi smoga ne vidimo prihodnosti je med drugim pisalo na transparentih, ki so jih nosili.

Ob tem so makedonske oblasti pozivali k takojšnjemu ukrepanju. Med drugim zahtevajo okrepitev inšpekcijskega nadzora v industrijskih obratih, okolju prijaznejše ogrevanje državnih objektov, spodbujanje uporabe javnega prevoza in koles ter boljše ravnanje z odpadki.

Shod je organiziralo več okoljevarstvenih gibanj ter organizacij civilne družbe.

Skopje pred tednom dni. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

Po podatkih inštituta za javno zdravje v Severni Makedoniji zaradi izpostavljenosti delcem PM 2,5, najmanjšim delcem, ki jih je mogoče vdihniti in so za zdravje ljudi najnevarnejši, vsako leto umre skoraj 4000 ljudi.

Študija ZN iz leta 2019 pa ugotavlja, da je onesnaženost zraka vzrok za 20 odstotkov prezgodnjih smrti v 19 balkanskih mestih in da prebivalci regije zaradi onesnaženosti zraka v povprečju izgubijo do 1,3 leta življenja.