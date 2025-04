V nadaljevanju preberite:

Poljski predsednik Andrzej Duda se je danes odzval na izjave vodje ruske zunanje obveščevalne službe (SVR) Sergeja Nariškina, da bosta Poljska in baltske države prve žrtve morebitnega napada na Rusijo in Belorusijo. »To je klasična zavajajoča ruska dezinformacija, značilna za šolo sovjetske propagande ... Nato je obrambno zavezništvo in vse, kar naredi, je izključno odgovor na agresivna dejanja Rusije,« je poudaril poljski voditelj.