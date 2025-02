Francoski predsednik Emmanuel Macron si je prizadeval za začetek posvetovanj med evropskimi voditelji o razmerah v Ukrajini in varnostnih vprašanjih v Evropi. Jutri popoldne se bo v Parizu neformalno sestal z voditelji vlad Nemčije, Združenega kraljestva, Italije, Poljske, Španije, Nizozemske in Danske ter s predsednikom evropskega sveta Antóniem Costo, predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem. Njihove razprave se lahko nato nadaljujejo v drugih formatih, da bi povezali vse partnerje, zainteresirane za mir in varnost v Evropi.

Da bo srečanje potekalo v ponedeljek, je danes za radio France Inter potrdil francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot. Pri tem ni pojasnil, kdo naj bi se udeležil tega delovnega srečanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot poročajo britanski mediji, se bo neformalnega srečanja predvidoma udeležil tudi britanski premier Keir Starmer, ki je dejal, da gre za »trenutek, kakršen se zgodi enkrat na generacijo«. Po njegovih besedah je jasno, da mora Evropa prevzeti večjo vlogo v zvezi Nato.

Več zunanjih ministrov EU se je z visoko zunanjepolitično predstavnico unije o tem pogovarjalo že danes ob robu münchenske varnostne konference.