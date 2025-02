Evropska obramba in Trumpov carinski napad

V nadaljevanju preberite:

Neuradno zasedanje voditeljev EU je bilo sicer namenjeno obrambi stare celine v času ruske agresije in drugih groženj, a velika pozornost je morala biti namenjena napadom Donalda Trumpa s kazenskimi carinami. Njegova naslednja tarča utegne postati stara celina.

Če bi Trump sprejel kazenske carine proti Uniji, naj bi Bruselj sprejel trgovinske protiukrepe. Tako je bilo že med trgovinsko vojno v prvem Trumpovem mandatu, ko so ZDA uvedle kazenske carine na evropska aluminij in jeklo. Bruselj se je odzval s carinami na vrsto izdelkov, od motociklov do viskija.