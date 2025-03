Trump za 200-odstotne carine na alkoholne pijače Evropske unije

Carinska vojna med ZDA in EU se zaostruje. »Evropska unija, ena najbolj sovražnih in žaljivih davčnih in carinskih oblasti na svetu, ustanovljena izključno za izkoriščanje Združenih držav, je pravkar nabila 50-odstotne carine na viski,« je takoj po četrtkovem začetku delovnega dne na svojem družbenem omrežju sporočil republikanski predsednik Donald Trup. »Če jih ne bodo takoj odstranili, bodo ZDA v kratkem zahtevale 200 odstotne carine na vse vino, šampanjec in alkoholne proizvode iz Francije in drugih EU držav.«

To bo zelo dobro za proizvodnjo vina in šampanjca v ZDA, je prvi republikanec še dodal v odgovor na kazenske carine Evropske unije na 28 milijard dolarjev ameriških izdelkov in kanadskih na 21. milijard, oboje protiukrep njegovim 25-odstotnim carinam na jeklo in aluminij. Že prej je napovedal podvojitev kazni za vse države, ki bi se upirale tistemu, kar sam vidi kot ukrepe za pravičnejše trgovinske odnose.

Sodi z viskijem Jack Daniels v tennessejškem Lynchburgu. Foto: Kevin WurmIReuters

