Trump Zelenskemu: Vojne nikoli ne bi smeli začeti

Med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim ni bilo pričakovati velike ljubezni, potem ko bi lahko drugi v prvem mandatu morda preprečil ustavno tožbo proti prvemu, pa je ni. A bi moral kijevski prvak razkriti posle družine prejšnjega demokratskega podpredsednika in kasnejšega predsednika Joeja Bidna v Ukrajini, in jih tudi raje ni. Je to krivo za zadnji Trumpov izbruh sovraštva do njega? Prvi republikanec je Zelenskega iz floridskega Mar-a-Laga obtožil celo, da je sprožil vojno v svoji državi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. FOTO: Afp

»Morali bi jo končati – tri leta! Nikoli je ne bi smeli začeti,« je dejal republikanski predsednik in očitno pozabil, da je vojno začel ruski predsednik Vladimir Putin, ki je leta 2022 v sosednjo državo poslal tanke. Trump je povedal tudi, da sam stoji v ozadju zahtev po volitvah v Ukrajini še pred uresničenjem morebitnega mirovnega načrta, kar bi lahko pomenilo odhod Zelenskega z najvišjega političnega odra. Američan se o premirju prek ukrajinskih – in evropskih – držav dogovarja z Rusijo in je pogovore svojega državnega sekretarja Marca Rubia, svetovalca za nacionalno varnost Mika Waltza, ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova in Putinovega svetovalca Jurija Ušakova označil za zelo dobre.

»Rusija hoče narediti nekaj, hočejo ustaviti podivjani barbarizem,« je ocenil o državi, ki je takoj po končanih pogovorih sprožila napad z brezpilotnimi letali na Kijev. Ameriški predsednik je celo namigoval, da bi lahko Putin ukazal še veliko večje uničenje Ukrajine, pa ni hotel, ter komentiral morebitne evropske mirovne sile po dosegu premirja. »Če hočejo to narediti, je dobro, sem za to.« Lavrov je patruljiranje ruske meje s strani članic vojaške zveze Nato že označil za popolnoma nesprejemljivo.

Tudi nemški avtomobilski uvoz naj bi se v ZDA zelo podražil. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Trump je Ukrajino obsodil tudi zaradi zavrnitve premirja kmalu po ruskem napadu, ko bi po njegovem mnenju obdržali skoraj vso zemljo in ne bi bilo toliko mrtvih in uničenih mest. »A so se odločili proti tej poti.« Medtem se sam z Rusijo dogovarja o sodelovanju pri črpanju nafte na Arktiki, morda pa tudi o vrnitvi ameriških naftnih družb v samo Rusijo.

Ameriški predsednik je v minulih dneh ostro napadel tudi evropske države, ki govorijo o povračilnih kazenskih carinah do ameriških izdelkov v primeru Trumpovih recipročnih. »V redu, ni mi mar, naj to naredijo,« je po poročanju spletne publikacije The Hill dejal konec tedna. »Prizadeli bodo le same sebe.« Po poročanju Wall Street Journala Trump razmišlja o približno 25 odstotnih carinah za vse uvožene avtomobile, polprevodnike in farmacevtske izdelke.