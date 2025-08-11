Trumpov prevzem ameriške prestolnice Washington

V nadaljevanju preberite:

Washington D.C. je med najbolj nevarnimi ameriškimi in po Trumpovem prepričanju tudi svetovnimi mesti, kaplja čez rob pa je bil nedavni brutalni napad na nekdanjega vidnega člana njegovega urada za vladno učinkovitost (doge) Edwarda Coristina.

Komaj devetnajstletni računalničar z razvpitim nazivom »velika jajca« je v bližini najbolj elitnega predela Dupont Circle in številnih veleposlaništev branil svoje dekle pred najstniškimi napadalci. Pri tem je utrpel zlom nosu in druge poškodbe - ter jo še poceni odnesel. Julija so prav tako v središču ameriške prestolnice med streljanjem ubili 21-letnega kongresnega pomočnika Erica Tarpiniana-Jachyma.