Tudi uradno brez omejitev kratkih in srednjih udarcev

Moskva je preklicala moratorij na nameščanje izstrelkov kratkega in srednjega dosega, ki si ga je sama postavila pred šestimi leti, ko so se ZDA že v času prve vladavine ameriškega predsednika Donalda Trumpa umaknile iz enega od zadnjih sporazumov, ki so med prejšnjo hladno vojno preprečevali neposreden spopad med jedrskima velesilama.

Danes je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov potrdil, da Rusija nima več omejitev glede nameščanja raket srednjega in krajšega dosega. Takšno informacijo so že sinoči posredovali z ruskega zunanjega ministrstva, kjer so spomnili na številne neuspešne poskuse Moskve, da bi o tem vprašanju dosegla dogovor tako z Washingtonom kot z njegovimi vojaškimi partnerji. Na ministrstvu so poudarili, da ZDA aktivno preizkušajo in nameščajo podobne sisteme v različnih regijah sveta, kar je prej prepovedovala pogodba o prepovedi (jedrskih) izstrelkov srednjega in kratkega dosega (po angleško INF, po rusko DRSMD), ki sta jo na začetku decembra 1987 v Washingtonu podpisala tedanji ameriški predsednik Ronald Reagan in zadnji voditelj Sovjetske zveze Mihail Gorbačov.

Trumpova odločitev

Veliki sovražnici iz prejšnje hladne vojne sta se takrat zavezali, da se bosta odpovedali vsem balističnim in krilatim raketam kratkega (od 500 do 1000 kilometrov) in srednjega (od 1000 do 5500 kilometrov) dosega, ki so jih izstreljevali z zemlje, ne pa tudi iz zraka ali iz vode. Ne glede na to sta obe državi do konca maja 1991, ko se je iztekel pogodbeni rok, uničili 2692 tovrstnih izstrelkov: Sovjetska zveza 1846, ZDA 846. Ko je oblast v Washingtonu prvič prevzel sedanji ameriški predsednik Donald Trump, so se ZDA povlekle iz tega sporazuma.

Kakor je bilo običajno že pri vseh podobnih prejšnjih ameriških umikih iz dogovorov o zagotavljanju globalne varnosti, ki so se začeli že v času predsednika Georgea Busha mlajšega, so v Washingtonu kot glavni vzrok za takšno odločitev navajali »dejstva«, da Rusija te sporazume tako ali tako že krši. V Moskvi so vedno zatrjevali, da to ni res, ruski analitiki pa so ugotavljali, da se ZDA iz teh dogovorov pravzaprav ne umikajo zaradi Rusije, temveč zaradi držav, kakor sta na primer Kitajska ali Iran, ki jih ti stari sporazumi med jedrskima velesilama ne zavezujejo, njihove vojske pa imajo čedalje več takšne oborožitve, ki so se ji Rusija in ZDA prostovoljno odpovedale. Trumpova administracija je takrat hotela, da bi se pogajanjem o podaljšanju tovrstnega sporazuma pridružila vsaj še Kitajska, a se v Pekingu na ameriška povabila niso odzvali.

Kljub enostranskemu ameriškemu umiku od te pogodbe je septembra 2019 ruski predsednik Vladimir Putin izjavil, da bo njegova država »enostransko in prostovoljno« še vedno spoštovala moratorij za nameščanje izstrelkov kratkega in srednjega dosega na svojem ozemlju. Hkrati pa je pozval ZDA in njene vojaške partnerice iz severnoatlantskega zavezništva, naj storijo isto. Dobro leto kasneje je svoj predlog ponovil. Ne prvič ne drugič ni bilo z Zahoda nobenega resnega odziva.

Ruske grožnje z orešniki

Ruski mediji poročajo, da so ZDA le nekaj tednov po tem, ko so se dokončno umaknile iz sporazuma INF (DRSMD), začele preizkušati zemeljske sisteme za izstreljevanje raket dosega od 500 do 5500 kilometrov, ki so bili nekoč prepovedani. Z ruskega zunanjega ministrstva so včeraj sporočili, da so Američani na tem področju že dosegli »znaten napredek«. Opozorili so, da tega orožja ne nameščajo le doma, temveč tudi na ozemljih svojih zaveznic, od »daljnih« Filipinov do povsem »bližnje« Danske ali Nemčije. To je vzrok, so še zapisali, da se »Ruska federacija ne čuti več zavezano, da bi spoštovala predhodno sprejete samoomejitve«, o tem, kakšni bodo »posebni parametri odzivnih ukrepov«, pa da se bo rusko vodstvo še odločilo. Poznavalci razmer med te »posebne parametre« uvrščajo ruski čudež tehnike, hipersonično raketo orešnik, ki je skorajda imuna za zahodno protizračno obrambo. Eden od ruskih odzivov na zamisli o nameščanju ameriških izstrelkov v Nemčiji je namreč tudi oborožitev sosednje zavezniške države Belorusije z orešniki.