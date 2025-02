Ukrajina bije bitko za preživetje, Rusija za prevlado

V nadaljevanju preberite:

Vojna niti naključno ni le prva frontna črta. Po treh letih ruske agresije – na sedem let »podlage« spopadov na vzhodu države – je vojna vstopila v vsak ukrajinski dom, v vsako družino. Ne le zaradi vse večjih izgub na neskončno dolgem, na prvo svetovno vojno spominjajočem vzhodnem bojišču in tudi v nekaterih drugih delih napadene države, ampak zaradi iztrganosti iz življenj, stalnosti izrednega stanja, nezmožnosti načrtovanja prihodnosti, popolne nepredvidljivosti zaradi vse večje (tudi geopolitične) osamljenosti in ujetništva – ne le geografskega.

Vožnja med ukrajinskimi vasmi in mesti – tudi daleč stran od prvih frontnih črt – je vožnja med vojaškimi pokopališči. Ta so, na zgodovinsko najbolj krvavih prostranstvih v Evropi, spremenila ukrajinsko (po)krajino. Sveži kupi zemlje v družbi modro-rumenih ukrajinskih zastav in lopat; povsod. Imena padlih.