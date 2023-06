V Avstriji preprečili teroristični napad na Parado ponosa

Avstrijske oblasti so danes sporočile, da so aretirali tri mlade, ki naj bi načrtovali napad na sobotni Paradi ponosa na Dunaju. Med aretiranimi je tudi 14-letnik. Vsi trije naj bi bili simpatizerji skrajne skupine Islamska država. Parade za pravice oseb LGBTIQ se je v avstrijski prestolnici udeležilo približno 300.000 ljudi.

Osumljence, stare 14, 17 in 20 let, so aretirali pred začetkom parade, je na današnji novinarski konferenci povedal vodja avstrijske obveščevalne službe (DSN) Omar Haijawi-Pirchner.

Kot je zatrdil, za udeležence Parade ponosa »v nobenem trenutku ni obstajala grožnja«. Povedal je še, da so osumljenci avstrijski državljani, pri čemer je 14-letnik čečenskega porekla, druga dva pa bosanskega. 17-letnik je policiji poznan v zvezi s terorističnimi dejanji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Osumljencem so zaplenili orožje. FOTO: Tobias Steinmaurer/AFP

Trojica naj bi na spletu simpatizirala z Islamsko državo in delila ekstremistične vsebine. V tem kontekstu so se osumljenci po navedbah notranjega ministrstva osredotočili na Parado ponosa kot potencialno tarčo za napad.

Med sobotnimi hišnimi preiskavami so odkrili orožje in druge dokaze proti trojici. Za napad naj bi nameravali uporabiti »nože in vozila«.

Obveščevalna služba je bila o domnevnih načrtih osumljencev obveščena vnaprej, jih imela pod stalnim nadzorom in jih je po sobotnih preiskavah po nalogu državnega tožilstva tudi aretirala, je še pojasnil direktor DSN.

Novembra 2020 je simpatizer Islamske države v središču Dunaja s strelnim orožjem ubil štiri ljudi, še 23 pa ranil, preden ga je policija ustrelila. Februarja je sodišče na Dunaju štiri moške spoznalo za krive pomoči storilcu pri izvedbi terorističnega napada. Dva izmed njih sta bila obsojena na dosmrtno ječo, druga pa na 19 in 20 let zapora.