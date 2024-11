V Baltskem morju poškodovan še en telekomunikacijski kabel

V Baltskem morju je bil poškodovan tudi podmorski telekomunikacijski kabel, ki povezuje Švedsko in Litvo, je danes sporočil švedski minister za civilno zaščito Carl-Oskar Bohlin. Pred tem je bil v morju poškodovan tudi telekomunikacijski kabel, ki povezuje Finsko in Nemčijo. V Berlinu sumijo, da gre za sabotažo.

»Ključnega pomena je pojasniti, zakaj imamo trenutno dva kabla v Baltskem morju, ki ne delujeta,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Bohlin in dodal, da pristojni švedski organi preiskujejo incidente.

Podmorski kabel Arelion, ki povezuje Švedsko in Litvo, je v okvari od nedelje, je medtem danes pojasnil tiskovni predstavnik litvanske podružnice švedskega operaterja Telia. »Lahko potrdimo, da prekinitve internetnega prometa ni povzročila napaka opreme, temveč materialna škoda na optičnem kablu,« je dodal.

V Baltskem morju je bil poškodovan tudi kabel C-Lion1, ki povezuje Finsko in Nemčijo. Kot je v ponedeljek sporočil finski omrežni operater Cinia, je bil kabel iz neznanih razlogov pretrgan. Po navedbah operaterja je to verjetno storila zunanja sila.

Tako Finska kot Nemčija sta nemudoma izrazili zaskrbljenost in sprožili preiskavo o prekinitvi telekomunikacijskega kabla, ki povezuje državi. »Naša evropska varnost ni ogrožena le zaradi ruske agresivne vojne proti Ukrajini, temveč tudi zaradi hibridnega vojskovanja zlonamernih akterjev,« sta v skupni izjavi zapisala zunanja ministra obeh držav.

Preiskavo je danes sprožila tudi Švedska. Kot sta sporočila policija in državno tožilstvo, so sprožili preiskavo o sabotaži, poroča AFP. »Predhodna preiskava poteka in je v začetni fazi,« je v sporočilu za javnost navedel tožilec, ki usmerja preiskavo, Henrik Söderman.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius pa je danes izrazil sum, da gre pri poškodbi kablov za sabotažo. »Nihče ne verjame, da so bili ti kabli po naključju pretrgani. Moramo domnevati (...), da je šlo za sabotažo,« je dejal in dodal, da bo morala Nemčija posebno pozornost nameniti zaščiti infrastrukture v luči vse večjih napetosti z Rusijo.