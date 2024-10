V Črni gori zahteve po opredelitvi srbščine kot uradnega jezika

Prosrbske stranke v Črni gori so po nedavni objavi rezultatov popisa prebivalstva iz leta 2023 obnovile zahtevo, da srbski jezik postane uradni jezik, piše mreža Radio Slobodna Evropa (RSE). Rezultati popisa prebivalstva so pokazali, da je srbščina prvi jezik za 43 odstotkov prebivalcev Črne gore, črnogorski jezik pa za dobrih 34 odstotkov.

Prosrbske stranke v Črni gori so po rezultatih popisa, ki jih je minuli torek objavil državni statistični urad Monstat, ponovile zahtevo po spremembi ustave, po kateri bi srbski jezik postal uradni jezik, piše RSE.

Črnogorska ustava kot uradni jezik opredeljuje črnogorski jezik, srbski jezik pa je v uradni rabi skupaj z bosanskim, hrvaškim in albanskim.

Največ ljudi v državi govori srbsko

Spremembo statusa srbščine je zahteval del vladajočih strank, med katerimi so Nova srbska demokracija (NSD), Socialistična ljudska stranka (SNP) in druge manjše stranke. Kot argument so navedle rezultate popisa prebivalstva, ki je pokazal, da največ ljudi v državi govori srbsko.

Predsednik črnogorske skupščine Andrija Mandić, ki je tudi vodja NSD, je po navedbah RSE večkrat napovedal pobudo za spremembo statusa srbščine, če bo popis pokazal, da večina prebivalstva govori ta jezik. Njegove besede je 15. oktobra ponovil strankarski kolega Dejan Đurović, enako pa je zahteval član SNP in minister za šport v vladi Milojka Spajića. Preostale stranke v vladi se o tem še niso izrekle.

Prosrbske stranke že več kot desetletje zahtevajo izenačenje ustavnega statusa srbskega in črnogorskega jezika. Črnogorski jezik so v ustavi določili kot uradni jezik v času, ko je bila na oblasti desetletja vladajoča Demokratska stranka socialistov (DPS) nekdanjega predsednika države Mila Đukanovića.

Rezultati popisa, ki je potekal decembra lani, so sicer še pokazali, da se nekaj več kot 41 odstotkov prebivalcev opredeljuje za Črnogorce, nekaj manj kot 33 odstotkov pa za Srbe. V primerjavi z zadnjim popisom je število Srbov naraslo, število Črnogorcev pa upadlo.