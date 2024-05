V drugem krogu dvoboj med trenutnim predsednikom in premierko

V Litvi poteka drugi krog predsedniških volitev, v katerem se merita trenutni predsednik države Gitanas Nauseda in premierka Ingrida Šimonyte. S tem se je v drugem krogu ponovil dvoboj izpred petih let. Nauseda je v prvem krogu volitev 12. maja osvojil 44 odstotkov glasov, Šimonyte pa 19.

59-letni predsednik Nauseda ima podporo levosredinskih Socialnih demokratov, ki so ena največjih strank v državi, in velja za favorita. Že v prvem krogu je bil blizu 50-odstotne večine, ki bi jo potreboval za zmago. V drugem krogu volitev se bo - enako kot leta 2019 - znova spopadel z 49-letno Šimonyte, ki od leta 2020 kot premierka vodi desnosredinsko vladajočo koalicijo. Pred petimi leti je Nauseda zmagal s 66 odstotki glasov.

V ospredju tokratne volilne kampanje je bila zlasti ruska vojna proti Ukrajini in njen vpliv na nacionalno varnost. Tako Nauseda kot Šimonyte podpirata nadaljnjo podporo Ukrajini in povečanje porabe za obrambo, njuna stališča pa se razhajajo glede odnosov med Litvo in Kitajsko, vprašanja Tajvana in istospolnih partnerstev.

Hkrati s predsedniškimi volitvami je 12. maja v Litvi potekal tudi referendum o uvedbi dvojnega državljanstva, ki pa ni uspel. Za spremembo 12. člena ustave, s katero bi več Litovcem omogočili dvojno državljanstvo, je namreč glasovalo premalo ljudi.

Volilno pravico ima v Litvi nekaj manj kot 2,4 milijona ljudi. Po podatkih volilne komisije se je volitev pred dvema tednoma udeležilo več kot 59 odstotkov upravičencev, kar je bilo največ v prvem krogu predsedniških volitev po letu 1997. Visoko udeležbo so po navedbah litovske javne radiotelevizije LRT zabeležili tudi pri predčasnem glasovanju v drugem krogu. Volišča po vsej državi so se danes odprla ob 7. uri, zaprla pa se bodo ob 20. uri.